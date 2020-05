«Love in the Time of Corona»: Freeform bestellt Projekt

US-Fernsehen

Laut US-Medien wurde schon seit Tagen erwartet, dass eine US-Liebeskomödie entsteht.

Der Unterhaltungssender Freeform hat eine vierteilige Miniserie mit dem Titel «Love in the Time of Corona» bestellt, die man schon im August veröffentlichen möchte. Die Serie kommt von den ausführenden Produzenten von «Good Trouble», Joanna Johnson und Christine Sacani, sowie von Robyn Meisinger von Anonymous Content.Die Serie soll von zu Hause aufgezeichnet werden, die realen Wohnungen der Schauspieler dienen als Kulisse. „Dies ist die perfekte Serie für eine Generation, die lernt, zu lieben und geliebt zu werden, in einer Zeit, in der die ganze Welt ihnen sagt, dass sie zwei Meter voneinander entfernt bleiben sollen“, sagte Lauren Corrao, Chefin der Programm- und Entwicklungsabteilung von Freeform. „Obwohl die Rahmenbedingungen in dieser Zeit schwierig waren, hat sich eine immense Kreativität entfaltet, und wir könnten nicht dankbarer sein, dass Joanna diese Serie zu Freeform gebracht hat.“„Liebe ist ein grundlegendes und zentrales Bedürfnis“, fügte Johnson hinzu. „Sie in der Zeit von Corona zu finden, mag einzigartige Herausforderungen mit sich bringen, aber es wird uns nicht davon abhalten, große Liebesgeschichten zu schmieden, große romantische Gesten und tiefgründige Taten der Freundlichkeit zu vollbringen.