Verbilligte Angebote und vier Konferenzen im Free-TV: So begrüßt Sky die Bundesliga zurück

TV-News

Stärker in den Fokus rücken soll auch der flexible Dienst Sky Ticket. Er bietet das End-of-Season-Ticket an.

Sky Deutschland freut sich auf die Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison. Beginnend am 16. Mai will die Liga binnen sechs Wochen neun Spieltage abhalten, die Mehrzahl der Matches wird exklusiv bei Sky übertragen. Die Politik sorgte sich zuletzt schon vor so genannten Sky-Parties, also Matches, die dazu führen, dass viele Menschen in einem Wohnzimmer zusammen Fußball schauen. Nun hat der Pay-TV-Anbieter einige Angebote geschnürt, um das zu verhindern.Zum einen wird Sky am Wochenende des 16. und 17. Mai, aber auch am Wochenende vom 23. und 24. Mai die Nachmittags-Konferenzen live im Free-TV auf seinem Sender Sky Sport News HD zeigen. Die Einzelspiele bleiben den Pay-TV-Kunden vorbehalten. Heißt: Samstags um 15.30 Uhr rollt der Ball in der Konferenz im Free-TV (am 16. Mai mit dem Revierderby Dortmund gegen Schalke), sonntags ab 13.30 Uhr ist die Zweitliga-Konferenz live zu sehen.Damit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, wird es darüber hinaus für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote geben. Erste Angebote machte Sky noch am Donnerstag öffentlich. So wird der Preis für das Bundesliga-Paket massiv gesenkt. Was bisher 39,99 Euro kostete, ist nun für 24,99 Euro monatlich zu haben. Ab dem 11. Mai bietet Skys Streamingdienst Sky Ticket zudem ein „End-of-Season“-Ticket an. Darüber würde sich das Supersport-Paket zwei Monate lang für 39,99 Euro streamen lassen.Um den Zuschauern auch im Rahmen der Comeback-Spiele, die ohne die Fans im Stadion stattfinden müssen, ein besonderes TV-Erlebnis zu präsentieren, wird Sky neue Features einsetzen, die in Kürze kommuniziert werden. Auf seiner Homepage kündigte Sky schon mal an: "Dazu gehören beispielsweise eine innovative Stadionakustik mit verschiedenen Audio-Wahlmöglichkeiten, eine neue Form der Regie und visuelle Umsetzungen." Jacques Raynaud, Sky Sportchef: “Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und Fußballfans. Wir sind dankbar dafür, dass wir mit unserem Programm für die Menschen in dieser herausfordernden Situation unseren Beitrag für die bestmögliche Unterhaltung leisten können. Sky wird das Beste aus den Comeback-Spielen machen und den Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten.“