«Tatort»-Jubiläum: Das Erste kündigt Publikumswunsch-Event an

TV-News

Der «Tatort» wird 50 und das Publikum zum Programmchef: Das Erste feiert das «Tatort»-Jubiläum mit den beliebtesten Fällen der Krimifans.

Der diesjährige-Sommer wird ein ganz besonderer: Anstelle der üblichen Sommerwiederholungen steht ein großes Publikumsvoting-Event bevor. Grund dafür: Der «Tatort» feiert sein 50-jähriges Jubiläum, und Das Erste zelebriert dies mit elf vom Publikum ausgesuchten Kultkrimis. «Tatort»-Fans sollten sich daher folgende Stichtage merken: Amstellt Das Erste eine Vorauswahl von 50 «Tatort»-Krimis online . Diese Liste setzt sich aus «Tatort»-Folgen aus den vergangenen 25 Jahren zusammen, die sich als "beim Publikum besonders erfolgreich" erwiesen haben.Ab dann kann das TV-Publikum Woche für Woche auswählen, welcher dieser Filme am jeweils kommenden Sonntag laufen soll. Immerwird das Ergebnis bekannt gegeben. Ab demgibt es dann elf Wochen lang immer sonntags den Publikums-Wunschfilm zu sehen.Darüber hinaus wird zur Feier des «Tatort»-Jubiläums im Sommer auch der Freitagabend von der beliebten und einflussreichen Krimireihe in Beschlag genommen: Ab dem 26. Juni 2020 zeigt Das Erste vom Sender ausgewählte, "herausragende Klassiker aus 50 Jahren «Tatort»". Versprochen wird eine "kleine Zeitreise durch die bundesrepublikanische Gesellschafts-, Fernseh- und Krimigeschichte, wie sie sich in der Reihe seit einem halben Jahrhundert spiegelt." Zu erwarten stehen also große Wandel in den Ermittlertypen, ihren Lebenswirklichkeiten, ihren Konflikten und natürlich in der Optik ihrer Regionen.