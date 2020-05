Kaum Platz für Neues: CBS geht mit 23 zurückkehren Formaten ins TV-Jahr 20/21

US-Fernsehen

Frisch verlängert sind zum Beispiel alle drei «NCIS»-Formate und die Serien aus der «FBI»-Welt. In Deutschland darf sich Sky freuen; «The Unicorn» geht weiter.

Der amerikanische Broadcaster hat vor der traditionellen Upfront-Woche (dabei ist bei CBS noch offen, ob es eine digitale Präsentation geben wird) einen Großteil seines Programmplans bekannt gemacht - und dabei eine überwiegende Mehrheit seiner Inhalte in eine weitere Staffel geschickt. Zählt man auch Nachrichtenmagazine hinzu, hat der Broadcaster 23 Sendungen mit neuen Staffeln ausgestattet. Im Comedy-Bereich gehen drei Produktionen im Herbst 2020 in eine neue Runde:und, das in Deutschland seit einigen Wochen bei Sky One läuft.Im Drama-Bereich wird ebenfalls ein ganzer Batzen an Formaten im neuen Fernsehjahr zurückkehren. Dazu gehören alle drei-Formate, also neben dem Original auch die Ableger aus Los Angeles und New Orleans. Sowohlals auchhaben weitere Staffeln erhalten. Die Neuauflagen der Kultserienundund auch die etwas krachigerenundwurden am Dienstag verlängert. Neue Folgen bekommt auch die Dokureihe «Undercover Boss».Über weitere Folgen dürfen sich auch Fans der Anwalts-Seriefreuen, grünes Licht für eine weitere Produktion gab es auch für die Macher von. Die Tom-Selleck-Serievervollständigt die Liste der fortgesetzten Dramen. «Man With a Plan», «Carol’s Second Act,», «Broke» und «Tommy» verschwinden hingegen vom Programmplan. Schon vor einigen Monaten hatte CBS obendrein entschieden, andere Formate in eine weitere Staffel zu schicken: Dazu gehört die Chuck-Lorre-Produktion «Young Sheldon», «Evil», «Mom», aber auch die Abenteuer-Shows «Survivor» und «The Amazing Race».Somit bleibt bei CBS nur unklar, welche neuen Formate der Sender in seinen Programmplan integrieren will. Allzu viele dürften somit keinen Platz finden.