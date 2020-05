Aus «Gätjens großes Kino» wird Sendezeit für die «Filmgorillas»

TV-News

Das monatliche ZDF-Filmmagazin «Gätjens großes Kino» macht Platz für eine wöchentliche Begegnung mit den «Filmgorillas».

Steven Gätjens Kinomagazin sei vorbei, es komme schnell Steven Gätjens Kinomagazin herbei: Der Moderator und Filmliebhaber Steven Gätjen durchlief während seiner Karriere schon zahlreiche filmzentrische TV-Magazine – zuletzt war es die ZDF-Kinosendung, die einmal im Monat auf aktuelle und kommende Filme geblickt hat. Dieses Format ist nunmehr aber Vergangenheit. Stattdessen wird es ab Ende dieses Monats ein wöchentliches ZDF-Kinomagazin zu sehen geben. Auch da ist Steven Gätjen mit von der Partie, jedoch ist er beim neuen Formatnunmehr Teil eines rotierenden, vierköpfigen Teams.Ab der Nacht vom 28. Mai 2020 auf den 29. Mai 2020 gibt es wöchentlich am späten Donnerstag / frühen Freitag gegen 0.45 Uhr eine neue Ausgabe «Filmgorillas» im ZDF zu sehen. Neben Steven Gätjen sind auch Schauspielerin Maria Ehrich («Ku’damm 56», «Leaving the Frame») sowie Silke & Daniel Schrökert von den Rocket Beans Teil der Crew. Im wöchentlichen Wechsel werden jeweils zwei der vier «Filmgorillas»-Köpfe über Film- und Serien-Neustarts sowie aktuelle Kino-Gesprächsthemen ins Auge fassen.Neben einer Präsenz in der ZDFmediathek erhält das Format auch Raum auf der ZDFkultur-Online-Präsenz. Darüber hinaus wird ein YouTube-Kanal unterhalten, der immer dienstags und donnerstags ab 16 Uhr neue Inhalte bekommen soll.