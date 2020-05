SpiegelTV Geschichte und Wissen GmbH & Co KG verlängert mit der Telekom

Vermischtes

Die Zusammenarbeit wird obendrein noch vertieft.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der SPIEGEL TV Geschichte und Wissen GmbH & Co. KG und der Telekom wird fortgesetzt und weiter ausgebaut. Seit einigen Tagen ist Spiegel Geschichte auch in den Bezahlangeboten der Deutschen Telekom verfügbar. Bis dato war schon Spiegel TV Wissen angeboten worden.„Ich freue mich sehr, unsere Partnerschaft mit der Telekom fortführen und um Spiegel Geschichte erweitern zu können. Unsere Programminhalte werden in Zukunft auch via SVoD in der Telekom Megathek verbreitet. Das beweist, dass unsere Marken und Inhalte überzeugen. Wir stellen fest, dass seriöse Inhalte gefragt wie nie zuvor. Die Zuschauer suchen Dokumentationen aus vertrauenswürdigen Quellen, die bevorzugt aus deutscher Sicht präsentiert werden“, sagt Patrick Hörl, Geschäftsführer der Spiegel TV Geschichte und Wissen GmbH & Co. KG. Hörl erklärte zudem, sich mit einem neuen Projekt für Schüler einzusetzen: „Wir haben zudem ein Angebot für Schülerinnen und Schüler entwickelt und verbreiten dieses zusammen mit unseren Plattformpartnern, das sie sowohl aktuell in einem Schulfach, als auch für ihre weitere Bildung nutzen können.“„Ich freue mich über die Fortsetzung unserer langjährigen Zusammenarbeit und darüber, mit Spiegel Geschichte einen Sender in unser Angebot aufzunehmen, der für unsere Zuschauer in der aktuellen Situation einen besonders hohen Wert hat. Mit dem Spiegel -Dokumentationsangebot abgestimmt auf Schüler 15+ und den Inhalten für unsere Megathek erschließen wir gemeinsam mit Spiegel TV Geschichte und Wissen neue Zielgruppen“, teilte Susanne Krian mit, die bei der Telekom für den von Partnern angebotenen Content zuständig ist.