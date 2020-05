HD+ bietet Neustart-Funktion nun auch für RTL-Sender an

Vermischtes

Der Dienstleister HD+ bietet seinen Kunden nun auch bei allen Programmen der RTL-Gruppe die Möglichkeit, verpasste Sendeminuten aufzuholen. Wer zu spät einschaltet, kann im laufenden Programm ganz einfach aus dem TV-Guide oder der Senderliste heraus zum Start der gewünschten Sendung zurückspringen. Der Service ist Teil der kostenlosen HD+ Komfort-Funktion, die zusätzlich zum HD+ Sender-Paket in den UHD-TV-Geräten von Samsung und Panasonic ab dem Modelljahr 2019 integriert ist. Bis dato war dies nur bei Sendern von Discovery (also TLC, DMAX , Eurosport) oder ProSiebenSat.1 möglich.Georges Agnes, Geschäftsführer Operations der HD Plus GmbH: "Der Neustart von Sendungen ist bei unseren Kunden binnen kurzer Zeit zu einem sehr beliebten Feature avanciert, das mit den RTL-Sendern nochmals deutlich an Attraktivität hinzugewinnt. In diesen Zeiten möchten viele Menschen einfach, komfortabel und in bester Qualität fernsehen - mit der Integration in TV-Geräte und der HD+ Komfort-Funktion erfüllen wir diesen Anspruch."Die HD+ Komfort-Funktion ermöglicht neben dem Neustart von ausgewählten Sendungen auch den direkten Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen, interaktiven TV-Guide mit individualisierbaren Suchmustern. Der TV-Guide findet dabei Sendungen im linearen Sat-Programmangebot genauso wie im non-linearen. Käufer der TV-Geräte von Samsung und Panasonic können das Sender-Paket von HD+ und die neue HD+ Komfort-Funktion 6 Monate lang kostenlos testen.