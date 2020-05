«Dennstein & Schwarz»: Im Juni gehts weiter

TV-News

Das Erste zeigt ab Ende Juni zwei neue Filme der 2018 gestarteten Reihe «Dennstein & Schwarz».

Weitere Infos In weiteren Rollen spielen Johannes Krisch, Krista Stadler, Enzo Gaier, Wolfram Berger, Nicole Beutler, Bernhard Piesk, Nele Kiper, Sebastian Hülk und Manuel Rubey. Die Bücher stammen von Konstanze Breitebner.

Im Mai 2018 ging der erste-Film im Ersten an den Start. Mit etwas mehr als zwei Jahren Wartezeit melden sich die beiden titelgebenden Anwältinnen zurück: Ende Juni und Anfang Juli gibt es insgesamt zwei frische Filme der Reihe zu sehen, die auf dem «Endlich Freitag»-Programmplatz gezeigt werden. Los geht es am 26. Juni, der zweite Film aus diesem neuen «Dennstein & Schwarz»-Schub folgt am 3. Juli. Beide Filme werden jeweils ab 20.15 Uhr ausgestrahlt und werden jeweils zwei Tage vor ihrer TV-Premiere bereits in der ARD-Mediathek veröffentlicht.Das von Martina Ebm und Maria Happel verkörperte Anwältinnenduo Dennstein & Schwarz lernte sich als juristische Gegenspielerinnen kennen, macht nun aber gemeinsame Sache. Im ersten der neuen Filme wollen die idealistischen Kanzleigründerinnen verhindern, dass ein alleinerziehender Vater (Sebastian Hülk) durch betrügerische Geschäftspraktiken in den Ruin getrieben wird. Im zweiten Film bekommen die Anwältinnen einen spektakulären Fall, der ihrer jungen Kanzlei viel Publicity oder immensen Schaden bringen könnte: Der aufstrebende Politiker Konrad Wagner (Manuel Rubey) möchte sich juristisch gegen eine spekulative Zeitungsstory wehren, die ihn mitten im Wahlkampf als „Grapscher" an den Pranger stellt …Die "Dennstein & Schwarz"-Reihe ist eine Produktion der FILM 27 Multimedia Produktions GmbH (Produzent Wolfgang Rest) in Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste und ORF. Inszeniert werden die Filme von Michael Rowitz, die Kamera führt Andres Marder. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl (ARD Degeto) und Nina Fehrmann-Trautz (ORF).