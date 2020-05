Hulu nimmt HBO Max auf

US-Fernsehen

In diesem Punkt arbeiten Disney und WarnerMedia zusammen. Hulu kommt in den USA auf rund 30 Millionen Anbieter.

WarnerMedia stellt einen steilen Start seines Streamingdienstes HBO Max (geplant für Ende Mai) sicher. Das Unternehmen hat sich mit dem mehrheitlich zu Disney gehörenden Hulu geeinigt. Im Rahmen der Vereinbarung werden die meisten bestehenden HBO-Abonnenten auf Hulu ab dem Starttermin am 27. Mai automatisch und ohne zusätzliche Kosten auf HBO Max umgestellt.Es gibt eine kleine Ausnahme: Wer Kunde eines Drittanbieters ist, kann möglicherweise nicht von diesem Angebot profitieren. Die Vereinbarung mit Hulu ist die jüngste Ankündigung von WarnerMedia für HBO Max, nachdem ähnliche Pakte mit Apple, Charter Communications, Google und YouTube TV geschlossen wurden. HBO Max-Abonnements werden auch direkt erhältlich sein. Nicht geeinigt hat sich WarnerMedia übrigens mit Comcast, das mit Peacock einen eigenen Streamer an den Start bringt.In Deutschland wird HBOMax übrigens nicht starten. Heimat von HBO-Inhalten bleibt, bis Ende 2025, Sky. Allerdings sind im Paket nur vereinzelte HBOMax-Serien enthalten, die Vereinbarung dreht sich in erster Linie um HBO. HBO Max-Serien können also auch von anderen Anbietern erworben werden.