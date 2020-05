CBS gibt neuem Kelley-Drama den Laufpass

US-Fernsehen

Die Serie, die auf einem Roman von Michael Connelly basiert, wird 20/21 nicht Teil des CBS-Programms werden.

Mitte Mai stehen in den Amerika die Upfronts an, dann werden die US-Sender, so gut wie möglich in Zeiten von Corona, ihre Programmpläne präsentieren. Wie üblich, fallen einige Entscheidungen schon vorher. So hat CBS Abstand genommen von der Produktion, die auf Romanen von Michael Connelly beruht. Laut der offiziellen Zusammenfassung würde sich die Serie um Mickey Haller drehen, "einen Idealisten, der seine Anwaltskanzlei vom Rücksitz seines Lincoln-Stadtautos aus betreibt, während er sich um große und kleine Fälle in ganz Los Angeles kümmert."Berichten zufolge wurde Logan Marshall-Green («Damnation») für die Titelrolle vorgesehen, zu der sich eine Besetzung mit Kiele Sanchez («Kingdom»), Angus Sampson («No Activity») und Jazz Raycole («The Quad») gesellte. Möglicherweise werden die A+E Studios nun versuchen, die Serie an einen anderen Anbieter zu verkaufen.Nach Angaben der Seitehat CBS nun noch fünf weitere Dramen in Vorbereitung für einen Neustart in der kommenden Saison.