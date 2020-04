RTL kramt «Comeback oder weg?» aus dem Archiv

TV-News

Ab Mitte Mai gibt es wieder «Comeback oder weg?» zu sehen – jedoch nur als Wiederholung.

Strategiewechsel bei RTL: Ab Mitte Mai ändert sich das Programm am Sonntagnachmittag. Statt Wiederholungen vonundgibt es dann ab 14.55 Uhr im Doppel alte Folgen vonzu sehen. Das gilt ab dem 17. Mai 2020. RTL beginnt diesen Rerun mit einer Folge aus Staffel zwei und einer Episode aus der dritten Staffel von «Comeback oder weg?». Darin bekommen Promikinder unter anderem alte Spielekonsolen, Super-8-Bänder und Ritsch-Ratsch-Kameras vorgeführt.Zudem wird es an Christi Himmelfahrt, also am 21. Mai 2020, in der Primetime keine Spielfilme zu sehen geben, sondern zwei Folgenund eine Episode. Bisher wurden für diesen Termin die Filmeundeingeplant. Ab 23 Uhr steht dannauf dem Programm ( mehr zur Show ).Am Pfingstsonntag, den 31. Mai 2020, gibt es sogar drei Folgen «Comeback oder weg?» zu sehen. Ab 16 Uhr macht RTL eine kunterbunte Zeitreise mit einer Folge aus dem Jahr 2018, einer aus dem Jahr 2019 und letztlich ab 17.50 Uhr mit einem Special aus dem Jahr 2017.