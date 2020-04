TLC zeigt große Harvey-Weinstein-Doku

TV-News

Die neue Dokumentation «Der Fall Harvey Weinstein» wird im Juni exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf TLC gezeigt.

Im Februar 2020 wurde Produzent und Ex-Studioboss Harvey Weinstein in New York City mehreren schweren Sexualverbrechen schuldig gesprochen und zu 23 Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer Strafprozess gegen ihn steht noch an, dann in Los Angeles. Im Juni nimmt sich der Sender TLC der Person Harvey Weinstein und ihren Taten an: Wie der zur Discovery-Senderfamilie zählende Kanal mitteilt, zeigt er am 3. Juni 2020 um 20:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung die DokuUnter anderem wird sich die Doku dem Umstand annehmen, dass Weinstein in Hollywood schon lange vor den Enthüllungsberichten über ihn als Sexualstraftäter und Widerling verschrien war und dennoch erst jetzt zur Rechenschaft gezogen wurde. Die Frage "Wie konnte das Ganze überhaupt so lange vor sich gehen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr?" wird sich daher durch die Doku ziehen. Zudem kommen die Schauspielerinnen Rosanna Arquette, Tarale Wulff und Katherine Kendall zu Wort, die von Weinstein missbraucht wurden, sowie das italienische Model Ambra Gutierrez, mit deren Hilfe Weinstein schließlich zur Verantwortung gezogen werden konnte.Die Doku «Der Fall Harvey Weinstein» ist im Nachrichten-Stil gehalten und stammt aus der Programmreihe. Thomas Cutler ist Executive Producer und Vice President of Production der Doku für Investigation Discovery. Trotz des ähnlichen Titels handelt es sich bei der dieses Jahr entstandenen TLC-Dokuum eine TV-Version von «Unantastbar – Der Fall Harvey Weinstein». «Unantastbar – Der Fall Harvey Weinstein» stammt aus dem Jahr 2019 und wurde von Ursula Macfarlane inszeniert. Unsere Kritik zu dieser Doku findet sich hier