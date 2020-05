«Sturm der Liebe» Deshalb muss Nadja flüchten

Soap-Check

Was passiert kommende Woche in den Dailys? Liebeskummer, große Gefahr und ungewollte Gefühle stehen hoch im Kurs.

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Köln 50667», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Rote Rosen», Das Erste

© ARD/Nicole Manthey, Schwerer Schock für Astrid (hinten): Henning hat sie betrogen. Sie weist ihm final die Tür. Sie ist fertig mit ihm.

Passen Astrid und Henning überhaupt zusammen?

Natürlich! 99% Nein, eher nicht. 99% Stimmen: 112

«Sturm der Liebe», Das Erste

Während Gerner Angst hat Yvonne zu verlieren, wird die auf ihre Liebe für Gerner zurückgeworfen. Vorsichtig versuchen sich die beiden anzunähern, geraten dabei aber wieder in Streit. Aaron treibt derweil weiter ein mieses Spiel mit Emily: Emily wird sogar von der Polizei vernommen. Aaron lässt Emily als Abzockerin dastehen und wäscht seine Hände in Unschuld. Deren Hoffnungen liegen nun auf den Überwachungsbändern des Hotels.Milla hat ein furchtbar schlechtes Gewissen, nachdem sie mit Henry geschlafen hat, und ist entschlossen, Olivia alles zu beichten. Doch dann grätscht ihr Henry mit einer Überraschung dazwischen: Er schenkt Olivia ein Motorrad und gesteht ihr sogar, dass er sie liebt. Milla ist fassungslos und drauf und dran, Olivia die Wahrheit bei ihrer Bikertour zu stecken. Diese blockt allerdings direkt ab und will nichts Negatives über Henry hören. Als Milla aber erneut mitbekommt, wie sehr Henry ihre Freundin einlullt und sie nach Strich und Faden verarscht, reicht es ihrLeonie und Bo freuen sich eigentlich auf einen schönen Tag zu zweit und sind daher not amused, als sie feststellen, dass Toni zeitgleich ein aufwendiges Fotoshooting in der WG veranstalten will. Nachdem Toni sie um Verzeihung gebeten und ihnen erklärt hat, warum er das Shooting veranstaltet, geben sie allerdings nach und unterstützen ihren Mitbewohner sogar bei der Zähmung der widerspenstigen Models. Weil der Liebeskummer beiden zu schaffen macht, wollen Toni und Olli anschließend einen Tag nur unter Männern verbringen. Fast platzt der Plan aufgrund der halbnackten Nachbarin, die sich ausgesperrt und ein Auge auf Toni geworfen hat.Saskia ist von Jakobs Rückkehr überrascht. Sie erkennt, dass sie immer noch Angst vor ihm hat. Kann sie ihrer Ehe noch eine Chance geben? Easy und Ringo besuchen voller Vvorfreude eine Kinderwunschklinik in den Niederlanden und werden mit den ersten Hürden der Leihmutterschaft konfrontiert. Nachdem Roswitha von einem Fremden bestohlen wurde, will sie mit Janas Hilfe den Dieb stellen. Dabei geraten die beiden Frauen in Gefahr.Als Simone erfährt, dass Maximilian Smaragde geschmuggelt hat, ist sie tief enttäuscht von ihm. Um ihre Familie zu schützen, fasst sie den Entschluss, Maximilian der Polizei auszuliefern. Chiara flieht derweil vor ihren Gefühlen für Ina, die sie nicht richtig einordnen kann. Als sie dann allerdings Ina zusammen mit einer anderen Frau sieht, reagiert sie mit eindeutig eifersüchtigen Gefühlen.Astrid ist fassungslos. Henning hat sie mit Sarah Buchstett betrogen. Er versucht, die Situation zu retten, da der Sturm einen Sendemast umgeknickt und er Astrids Anruf, sie komme später ins "Stint", nicht erhalten hat. Aber Astrid sieht nicht ein, dass alles ein Missverständnis ist. Sie weist ihm final die Tür. Sie ist fertig mit ihm. Freddy mag die Art nicht, wie Anton Vivien nachstellt. Und er fasst endlich den Mut, Pia ein Klavierstück vorzuspielen, um ihr so seine Liebe zu gestehen. Außerdem nächste Woche in der Lüneburg-Daily: Für Judith scheint alles auf dem besten Weg. Sie und Alex planen den Umzug auf Brunos Hof. Wenn nur Alex nicht manisch dem Stern fürs "Stint" hinterherjagen würde. In dieser Situation kommen Judith Zweifel, ob eine erneute Schwangerschaft die neue Harmonie nicht eher zerstören könnte - da erfährt sie, dass sie schwanger ist…Dazu passt auch unser dieswöchiges SoapPic der Woche:Tim erfährt entsetzt, dass sein geliebter Nero entlaufen ist. Sofort macht er sich auf die Suche nach ihm. In der Nacht träumt Franzi davon, Nero und Tim auf einer Wiese zu begegnen. Vanessa erlaubt Lucy und Bela, Paul beim Lauftraining mit der Drohne zu filmen. Doch Paul beschädigt die Drohne und ein Gast beschwert sich, gegen seinen Willen gefilmt worden zu sein. Christoph kommt Nadja auf die Schliche. Ihm wird klar, dass sie versucht hat, Dirk umzubringen, um Tim anschließend die Tat anzuhängen. Doch bevor Christoph sie zur Rechenschaft ziehen kann, bekommt Nadja mit, dass sie aufgeflogen ist. Panisch ergreift sie die Flucht.