Obamas arbeiten mit Netflix weiterhin zusammen

US-Fernsehen

Nach dem Gewinn eines Oscars für ihre Dokumentation «American Factory» arbeiten die zwei Partner weiterhin zusammen.

Der Streamingdienst und die Obamas arbeiten weiterhin zusammen. Nachdem Ende 2018 die Autobiografie von Michelle erschien, begleitet eine Dokumentation das ehemalige Präsidenten-Paar hinter den Kulissen und zeigt einen seltenen, hautnahen Blick auf Michelles Leben. Die Kamera stellt die ehemalige First Lady in den Mittelpunkt, denn sie reiste durch 34 Städte, um ihr Buch vorzustellen.Die Dokumentation «Becoming» wird bereits am 6. Mai bei Netflix erscheinen und gehört zu dem exklusiven Deal zwischen Netflix und der Familie Obama. Barack und Michelle Obama gründeten mit Higher Ground Productions ein eigenes Unternehmen, mit dem sie beispielsweise auch schon den Film «American Factory» produzierten. Dieser wurde bei der diesjährigen Oscar-Verleihung mit einem Academy Award ausgezeichnet.Dokumentarfilmerin Nadia Hallgren führte Regie, Katy Chevigny, Marilyn Ness und Lauren Cioffi gehörten zu den Produzenten. Regisseurin Hallgren wurde von der Produktionsfirma angesprochen, die Obamas zu filmen. Mit der ehemaligen First Lady entstand auch ein halbstündiger Termin, ob Hallgren die richtige Person für «Becoming» sei.