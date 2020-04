Quotennews

Frauenabend kommt bei sixx unter die Räder

Fabian Riedner von 22. April 2020, 08:55 Uhr

Weder «Grey’s Anatomy» noch «Sex and the City» überzeugte am Dienstagabend.

Der Frauensender «Charmed – Zauberhafte Hexen» und «Ghost Whisperer» hervorragende Marktanteile ein, bis zu 3,1 Prozent Marktanteil wurden bei den Umworbenen verbucht. Dennoch hatte der Sender ab 19.20 Uhr große Probleme, seine Zuschauer zu finden. Mit der Vorabend-Folge von «Grey’s Anatomy» erzielte man nur 0,14 Millionen Zuschauer, wovon 0,05 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Mit 0,7 Prozent Marktanteil wurde der Senderschnitt um ein Vielfaches verfehlt.



Die zwei Episoden der Serie, die ab 20.15 Uhr liefen, erreichten nur noch 0,08 und 0,13 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen wurde die erste Primetime-Folge von 0,05 Millionen jungen Menschen gesehen, die zweite verdoppelte fast die Reichweite – auf 0,09 Millionen. Dennoch blieb es unterm Schnitt übel: Nur 0,5 und 0,8 Prozent Marktanteil fuhren die beiden Abenteuer ein.



Ab 22.00 Uhr setzte man bei «Sex and the City». Zwei weitere Wiederholungen sorgten für 0,12 und 0,13 Millionen Fernsehzuschauer. Bei den für die Werbewirtschaft jungen Fernsehzuschauern wurden 0,06 und 0,04 Millionen Zuschauer ermittelt, mit 0,6 Prozent Marktanteil gewann man keinen Blumentopf.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

