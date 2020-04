«Absentia»: Zweite Staffel kommt ins TV

TV-News

13th Street sorgt dafür das TV-Zuschauer auch weiter in den Genuss der US-Thriller-Serie kommen. Im Juni dürfen sich Fans erstmals auf die Folgen im linearen Fernsehen freuen.

Im September 2019 wurde bereits bestätigt, dass die Amazon-Erfolgsserie mit neuem Showrunner (Will Pascoe) in eine dritte Runde gehen wird. Seit Juni 2019 ist die zweite Staffel bei Streamingdienst Prime Video verfügbar. Genau ein Jahr später wird sie nun auch im linearen deutschen TV zu sehen sein. Darum kümmert sich Pay-TV-Sender 13th Street . Ab dem 18. Juni 2020 werden die zehn Episoden jeweils in Doppelfolge immer donnerstags ab 20.13 Uhr als deutsche TV-Premiere zu verfolgen sein. Eine Originalton-Option ist wie gewohnt verfügbar.Im Vorfeld will der Sender schon einmal die Vorfreude auf die neuen Folgen wecken und zeigt im Re-Run die komplette erste Staffel. Am 4. und 11. Juni werden jeweils fünf Episoden ab 20.13 Uhr hintereinander laufen. Wann die Erscheinung der dritte Staffel der Erfolgsserie mit dem Cast um Hauptdarstellerin und Produzentin Stana Katic bei Amazon Prime Video zu erwarten sei, ist derweil gerade in Zeiten mit Corona noch ungewiss. Die Dreharbeiten der ersten beiden Staffeln fanden in Sofia, Bulgarien, statt.Die Serie handelt von der FBI-Agentin Emily Byrne (Stana Katic), die eines Tages spurlos verschwand und für tot erklärt wurde. Damals war sie einem berüchtigten Serienmörder aus Boston auf der Spur. Sechs Jahre später tauchte sie in einer Hütte im Wald wieder auf, jedoch ohne Erinnerung an die vergangene Zeit. Nachdem sie wieder nach Hause zurückkehrte, muss sie feststellen, dass ihr Ehemann, Special Agent Nick Durand (Patrick Heusinger), wieder neu geheiratet hat und ihr Sohn nun von einer anderen Frau großgezogen wird.Nachdem sie ihren Entführer am Ende der ersten Staffel ausfindig machen und töten konnte, handeln die zehn neuen Episoden von den Problemen, die das neue alte Leben mit sich bringen. Die Auswirkungen der körperlichen und mentalen Folter während ihrer Entführung hängen ihr noch nach. Deswegen beauftragt sie den Kriminalpolizisten Tommy Gibbs, der in geheimen Ermittlungen mehr über ihre mysteriöse Vergangenheit herausfinden soll. Der Fall endet tödlich und so muss Emily alles riskieren, um an die Wahrheit zu kommen und ihre Familie zu beschützen.