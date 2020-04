Imogen, Jesse und die Trailerschau

Trailerschau

Ein großartiger Mystery-Thriller, Action mit Blake Lively und Schlaf: Diese Filme erwarten euch bald im Heimkino.

Stephanie Patricks (Blake Lively) Leben wendet sich schlagartig, als ihre ganze Familie bei einem Flugzeugabsturz umkommt. Völlig verloren driftet sie ins Drogenmilieu ab. Doch eines Tages erfährt sie, dass es kein Unfall, sondern ein gezieltes Terrorattentat war. Seitdem kennt sie nur einen Gedanken: die Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Unterstützung findet sie dabei bei dem ehemaligen MI6-Agenten Iain Boyd (Jude Law), der sie einem beinharten Training unterzieht, um sie als Auftragskillerin im Kampf gegen den weltweiten Terrorismus einzuschleusen. Denn auch Iain hat eine Rechnung offen. Auf ihrer hochriskanten Mission gerät Stephanie in eine unbekannte komplexe Welt, die keine klaren Gegner kennt.In diesem Mystery-Geniestreich mit Jesse Eisenberg und Imogen Poots besichtigt ein junges Pärchen ein Haus in einer Mustersiedlung. Plötzlich ist der Makler weg. Und sie finden partout nicht mehr den Weg zurück. Daraus entfaltet sich eine intelligente, nervenaufreibende Parabel darüber, wie zermürbend so ein braves Vorstadtleben sein kann …Marlene leidet an immer wiederkehrenden Albträumen und glaubt, dass sie real sind. Als sie in einen komatösen Schlaf fällt, macht sich ihre Tochter Mona auf die Suche nach dem Auslöser und stößt dabei auf ein eigentümliches Dorfhotel und einen alten Familienfluch, der sie bis in ihre Träume verfolgt.