Noch eine «Sisi»-Serie: Netflix widmet sich der Kaiserin

Verantwortlich für das Format ist Katharina Eyssen, die schon den Mehrteiler «Zeit der Geheimnisse» verfasst hat.

Ende 2019 wurde bekannt, dass an einer dramatischen Serie über die ungarisch-österreichische Kaiserin Elisabeth geplant ist ( mehr dazu ). Doch neben der TV-Now-Serie wird zudem an einer US-Serie gearbeitet – und nun wird zudem bekannt, dass eine Netflix-Serie rund um die Kaiserin entsteht, die Generationen an Kitsch inspirierte, obwohl ihr Leben in Wahrheit sehr dramatisch war. Die Netflix-Serie hört auf den Arbeitstitelund wird laut 'DWDL' von Katharina Eyssen verantwortet.Die «Zeit der Geheimnisse»-Autorin agiert als Chefautorin und Showrunnerin und hat laut dem Medienportal noch Bernd Lange und Jana Nandzik mit in den Writers Room geholt. Die erste Staffel wird sechs Folgen zu je 45 Minuten umfassen, die sich nur um ein paar Monate im Leben der Kaiserin drehen. "Unser Fokus liegt weniger darauf, breit sondern mehr in die Tiefe der Figuren zu gehen. Sisi-Verfilmungen in den letzten Jahrzehnten hatten fast immer eine Art Komplettheits-Anspruch. Es sollte immer das ganze 'schicksalhafte' Leben abgebildet werden“, zieht Eyssen gegenüber eine 'DWDL' eine Grenze zwischen anderen Projekten und ihrer Serie.Aktuell befindet man sich in der Drehbuchphase, das Casting soll demnächst beginnen. Als Produzenten agieren Jochen Laube und Fabian Maubach von der Sommerhaus Filmproduktion. Ein möglicher Produktionsbeginn kann angesichts der Corona-Pandemie derzeit nicht ausgesprochen werden.