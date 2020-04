«Criminal Minds»-Marathon kommt durchwachsen an

Quotennews

Die bald endende US-Krimiserie «Criminal Minds» findet in Sat.1 derzeit annehmbaren, aber wenig begeisternden Anklang.

In Sat.1 nähert man sich Woche für Woche dem Finale der Serie: Der US-Krimidauerrenner befindet sich in der 15. und abschließenden Staffel, und immer donnerstags eröffnet der Privatsender seine Primetime mit einer neuen Folge. Diese Woche kam die unverbrauchte Episode auf 1,81 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,78 Millionen Umworbene. Das brachte Sat.1 mäßige 5,3 Prozent Marktanteil bei allen ein sowie gute 8,1 Prozent in der Zielgruppe.Danach zeigte Sat.1 vier Wiederholungen älterer «Criminal Minds»-Folgen. Ab 21.05 Uhr schwankten die Reichweite zwischen 1,50 und 0,82 Millionen Krimifans ab drei Jahren. Die Sehbeteiligung lag zunächst bei mauen 4,4 Prozent, doch im Laufe des Abends verbesserte sie sich auf 4,6, akzeptable 5,8 und sehr gute 6,8 Prozent.In der Zielgruppe standen für die Wiederholungen mäßige 6,8 und 6,9 Prozent auf der Rechnung sowie passable 7,5 und gute 8,5 Prozent. Die Reichweite der Reruns lag bei 0,68, 0,59, 0,43 und 0,32 Millionen Umworbenen. Am Vorabend enttäuschte in Sat.1 mit 0,81 Millionen Interessenten ab drei Jahren, mageren 3,1 Prozent Marktanteil insgesamt und mauen 5,6 Prozent bei den Werberelevanten.