ARD: Neue Leitlinien für Zusammenarbeit mit der Drehbuchzunft

Vermischtes

Die Leitlinien gelten für die ARD und ARD Degeto. Sie wurden mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) und dem Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage (VDB) entworfen.

„ Die Leitlinien sind ein weiterer Baustein zur Fortentwicklung und Akzeptanz der gemeinsamen Vergütungsregeln für Drehbuchautor*innen in Deutschland. Wir danken der ARD ausdrücklich für ihr entschlossenes Handeln zur kurzfristigen finanziellen Absicherung der Drehbuchautor*innen im Rahmen der von der Corona-Krise betroffenen Filmprojekte.



” Dr. Jan Ehrhardt, VDB

Die ARD und ARD Degeto wollen die Zusammenarbeit mit Drehbuchschaffenden verbessern – daher wurden nun gemeinsam mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) und dem Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage (VDB) gemeinsame Leitlinien gestaltet. Unter anderem räumen diese Leitlinien den Drehbuchverantwortlichen eine stärkere Mitsprache ein. Darüber hinaus wurde eine befristete Sonderregelung beschlossen, mit der man auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen reagieren will. Damit werden Maßnahmen zur Zahlungsbeschleunigung infolge von Drehverschiebungen in die Wege geleitet.Prof. Peter Henning vom VDD kommentiert dies: "Mit den Leitlinien zeigen Sender und Produzenten, dass sie die Drehbuchautor*innen als Entwicklungsmotor für ein konkurrenzfähiges fiktionales Fernsehen in Deutschland stärken wollen." Er sagt weiter: "Die entschiedene Bereitschaft, die Folgen der Corona-Krise abzufedern, um das kreative Potential der Drehbuchautor*innen zu erhalten, zeigt, dass durch den regelmäßigem Austausch in den Verhandlungen und in den Autorenwerkstätten eine Partnerschaft entsteht, die von dem Willen geprägt ist, die bestmöglichen Bedingungen für den gemeinsamen Erfolg zu schaffen."In den neuen, gemeinsamen Vergütungsregeln haben sich ARD und ARD Degeto beispielsweise dazu verpflichtet, dass qualitativ hochwertige Autorenleistungen für die Entwicklung von Drehbüchern ein Entwicklungshonorar erhalten sollen. Hierzu werden pro Jahr EUR 300.000,00 für die Auszeichnung von zehn Drehbüchern in der Kategorie Spielfilme für die Entwicklung neuer Stoffe zur Verfügung gestellt. Dr. Michael Kühn vom NDR befindet: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir uns nach den kürzlich in Kraft getretenen Gemeinsamen Vergütungsregeln so schnell auf die Leitlinien und angesichts der Corona-Krise auf eine Anpassung der Auszahlungen verständigen konnten. Das Ergebnis zeigt, dass sich die konstruktive Zusammenarbeit mit den Drehbuchverbänden bewährt."