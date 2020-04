Staffeltiefstwerte für «The Voice Kids»

Quotennews

Die Talentshow baut im Vergleich zu den vorherigen Wochen deutlich ab. Für «Genial daneben» sah es am Ostersonntag etwas besser aus als zuletzt.

Nach dem bisherigen Staffeltiefpunkt in der Woche zuvor hat die Talentshowan diesem Sonntagabend noch weiter an Reichweite verloren. 1,82 Millionen Menschen schalteten ein, um die jungen Talente singen zu hören. Dadurch sicherte sich Sat.1 einen annehmbaren Marktanteil von 5,3 Prozent. Auch in der Zielgruppe sank die Zuschauerzahl auf 0,64 Millionen nach unten ab. Somit wurde bei den Jüngeren eine unterdurchschnittliche Sehbeteiligung von 6,4 Prozent ermittelt. Erstmals lag die Show somit in dieser Staffel unter dem üblichen Senderschnitt.In der Woche zuvor interessierten sich 2,06 Millionen Menschen für die Castingshow, so dass eine recht durchschnittliche Quote von 6,0 Prozent gemessen wurde. Mit 0,86 Millionen Werberelevanten sowie 8,3 Prozent Marktanteil gehörte die Folge auch in der Zielgruppe nicht zu den stärksten. Zum Auftakt wurden hingegen noch sehr starken 8,4 sowie 12,0 Prozent eingefahren. Damals saßen insgesamt 2,64 beziehungsweise 1,12 Millionen der Werberelevanten vor dem Bildschirm.Ab 22.45 Uhr zeigte der Sende eine Ausgabe von Hugo Egon Baldersund lockte damit 1,23 Millionen Neugierige. Die Rateshow sicherte sich somit einen annehmbaren Marktanteil von 5,3 Prozent. Bei den Umworbenen schalteten nur 0,41 Millionen Menschen ein und es wurde eine maue Quote von 5,4 Prozent eingefahren. Dennoch sicherte sich Sat.1 mit diesen Werten die höchste Reichweite der letzten Monate.