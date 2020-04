«Parfum»-Serie geht weiter

TV-News

Das ZDF hat zusätzliche Episoden der Serie bestellt. Details sind aber noch unklar.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat mehr von seiner unter anderem auch bei ZDFneo ausgewerteten Serienproduktiongeordert. Bekannt wurde die Bestellung, weil das Medienboard Berlin-Brandenburg seine Förderung in Höhe von einer Million Euro öffentlich machte. In der Mitteilung ist auch ersichtlich, dass die neuen Episoden nun von Regisseur Nils Willbrandt umgesetzt werden sollen. Er folgt somit offenbar auf Philipp Kadelbach. Nicht geändert hat sich die herstellende Firma; Oliver Berbens Moovie.Details sind unklar: Wie viele Folgen wird es geben? Wann kann gedreht werden? Letztere Frage wird sich vermutlich erst beantworten lassen, wenn die Coronakrise noch ein Stück weit mehr in Griff ist.Nach der ZDFneo-TV-Premiere zeigte das ZDF die erste Staffel der Serie im Januar 2019 als eine Art Marathon an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Die einzelnen Folgen kamen im linearen Programm auf maximal 2,82 Millionen Zuschauer, waren also kein Überflieger. Mit 9,3 Prozent holte der Auftakt die beste, aber dennoch eine unterdurchschnittliche Quote. Das ZDF fand allerdings lobende Worte für die Mediathek-Auswertung, die auf viel Anklang gestoßen sei.