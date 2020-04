Starkes Finale für «Schitts Creek»

US-Quoten

Die Serie des Senders Pop verabschiedete sich mit Bestwerten.

Am Dienstag strahlte der amerikanische Sender Pop die letzte Folge der Serie «Schitt’s Creek» aus, in der Eugene Levy, Catherine O’Hara und Dan Levy die Hauptrollen spielten. Das Finale, das zusätzlich auch auf den ViacomCBS-Sendern Comedy Central und Logo gezeigt wurde, verbuchte insgesamt 1,3 Millionen Zuschauer. Keine andere Folge der Serie kam auf ähnliche Werte.Rund 501.000 Menschen verfolgten das Finale auf Pop, damit übertraf man die vorletzte Episode, die auf 499.000 Zuschauer kam. Die finale Staffel erreichte im Schnitt bislang nur 0,37 Millionen Fernsehzuschauer. Laut Pop lag die sechste und letzte Staffel deutlich über den Werten von Runde fünf, der Sender sagte, die Werte haben sich verdoppelt.„Man konnte es spüren, wo immer man hinging – auf der Straße, am Flughafen, in einem Restaurant, immer mehr Leute kamen und sagten: ‚Ich liebe die Serie‘“, schwärmte Serienschöpfer Eugene Levy. Angesichts von nicht einmal zwei Millionen Zuschauern ist die Aussage des Erfinders schon weit hergeholt.