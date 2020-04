Halb Hund, halb Hai: Netflix ordert neue Trickserie

US-Fernsehen

Die Trickserie «Sharkdog» dreht sich um einen zehnjährigen Jungen und seinen geliebten Haihund.

Neues Trickserienfutter bei Netflix im Anmarsch: Wie 'The Wrap' berichtet, hat sich Netflix eine neue Serie aus den ViacomCBS International Studios gesichert. Das Format hört auf den Titelund dreht sich um einen zehnjährigen Jungen namens Max, dessen bester Freund und liebstes Haustier ein Wesen ist, das halb Hund und halb Hai ist – sowie vollkommen ahnungslos, wie stark und übermäßig hungrig es ist.Das führt dazu, dass Sharkdog überall riesiges Chaos hinterlässt. Aber Max liebt den schwarz-weißen Troublemaker dennoch vom ganzen Herzen. Die Serie wurde von Jacinth Tan erdacht und soll kommendes Jahr auf Netflix ihre Premiere feiern.«Sharkdog» wurde im Rahmen eines Nickelodeon-Förderprogramms entwickelt. ViacomCBS International Studios produziert, die Animation stammt aus dem Hause One Animation in Singapur. Das Zielpublikum der Serie sind Kinder und Familien. Zunächst entstehen 20 Episoden, die jeweils sieben Minuten Laufzeit haben.