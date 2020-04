Schwache Rückkehr: «How To Get Away with Murder» nutzt starken Vorlauf nicht

US-Quoten

Über sieben Millionen Zuschauer im Vorfeld für «Station 19» und «Grey’s Anatomy» haben nicht geholfen.

Mit jeweils über sieben Millionen Zuschauern durch(7,29 Millionen) und(7,14 Millionen) hatteeinen sehr guten Vorlauf – genutzt hat die ABC-Serie das aber nicht, die zweite Hälfte der finalen sechsten Staffel kam zum Auftakt nicht über 3,03 Millionen Zuschauer hinaus. Vor der Pause im November 2019 lief es mit etwas über zwei Millionen Zusehern allerdings noch schlechter. In der Zielgruppe wurde ein Rating in Höhe von 0,6 Prozent erzielt, um 20 Uhr erreichte ABC 1,1 Prozent und um 21 Uhr wurde das Network mit 1,4 Prozent sogar Sieger bei den 18- bis 49-Jährigen.Bei CBS kehrten die Comedys mit neuen Folgen zurück,hatte mit 9,99 Millionen Zuschauern die stärkste Reichweite seit Mai 2019 vorzuweisen – damals lief der «Big-Bang»-Ableger aber auch direkt nach dem Serienfinale der Mutterserie. Mit 1,3 Prozent musste man sich bei den Werberelevanten trotzdem knapp «Grey’s» geschlagen geben.hatte danach 0,9 Prozent verbucht, mit 7,14 Millionen Zusehern startete Matt LeBlanc in die vierte Staffel – bis in den Februar 2017 (in die erste Staffel) muss man zurückgehen, um eine bessere Sehbeteiligung für die Produktion zu finden.verzeichnete um 21 Uhr 1,0 Prozent bei 7,62 Millionen Zuschauern. Das neuekam danach mit vielversprechenden 0,9 Prozent und 7,05 Millionen Zuschauern aus den Startlöchern.war mit 0,6 Prozent zwar das schwächste Glied der Kette in der CBS-Primetime, mit 5,51 Millionen Zuschauern holte die noch junge Krimiserie aber ihre bislang beste Zuschauerzahl. Zur Einordung: Die Premiere verfolgten Anfang Februar 4,81 Millionen Amerikaner.Die starke Konkurrenz durch ABC und CBS machte NBC zu schaffen:gab binnen Wochenfrist von 0,9 auf 0,7 Prozent ab,verlor 0,1 Prozentpunkte und holte 0,6 Prozent.kam im Re-Run nicht über maue 0,3 Prozent hinaus,blieb mit einer Erstausstrahlung bei diesem Wert hängen. Erstkonnte die Quote wieder verdoppeln. FOX zeigte um 20 Uhr eine neue Folge4,11 Millionen aller Fernsehenden sowie 0,7 Prozent der Jüngeren waren dabei. Nach 20.30 Uhr fiel eine Wiederholung der Sitcom auf 0,6 Prozent, die Sehbeteiligung schrumpfte auf 2,80 Millionen.