«Man with a Plan»: Deutschlandpremiere für weitere Geschichten mit Matt LeBlanc

TV-News

Die Sitcom mit dem «Friends»-Star Matt LeBlanc ist in den USA kürzlich in ihre vierte Staffel gestartet. ProSieben wiederum zeigt Folgen aus Staffel zwei als Deutschlandpremiere.

Executive Producer Jackie Filgo

Jeff Filgo

Matt LeBlanc

James Burrows

Gregg Mettler

Michael Rotenberg

Troy Zien

Mark Gross

Suzy Mamann-Greenberg

Der ProSieben-Vormittag wird aufgefrischt: In wenigen Wochen startet der Münchener Privatsender mit der Ausstrahlung hierzulande bislang noch nicht gezeigter Folgen der Sitcom. Das Vehikel für den «Friends»-Star Matt LeBlanc ist in den USA kürzlich in seine nunmehr vierte Staffel gestartet, hierzulande geht es dagegen am Montag, den 20. April 2020, mit der Deutschlandpremiere der zweiten Staffel los.«Man with a Plan» wird dann wochentags um 11.20 Uhr für Lacher sorgen. Die zweite Staffel wurde in den USA von November 2017 bis März 2018 gezeigt. Sie umfasst 21 Folgen, spätere Seasons der Serie fallen deutlich kürzer aus. LeBlanc spielt in «Man with a Plan» einen Familienvater und Bauunternehmer, der sich seit dem Wiedereinstieg seiner Frau ins Berufsleben um den Haushalt und die Kindererziehung kümmert.Liza Snyder, Jessica Chaffin, Matt Cook, Grace Kaufman, Hala Finley, Matthew McCann, Diana-Maria Riva, Kevin Nealon, Stacy Keach und Kali Rocha zählen zum Ensemble. Erdacht wurde die Serie von Jackie & Jeff Filgo. Zu den Gaststars in Staffel zwei gehören Victoria Justice und Nancy Lenehan.