Novum: Zee.One zeigt türkische Serie in deutscher Synchronisation

Zee.One betritt Fernseh-Neuland: Als erster deutscher Sender zeigt er eine türkische Serie in synchronisierter Fassung.

„ Mit dieser neuen Programmfarbe unterstreicht Zee.One erneut seine Vorreiterrolle in Sachen außergewöhnliches Programm und bietet ein einmaliges Entertainment-Erlebnis. Die mitreißende Geschichte von «Beziehungsstatus: kompliziert!» zahlt treffend auf unser Marken-Versprechen ‚Zee dich glücklich‘ ein. Ich bin mir sicher, damit überzeugen wir bestehende und neue Zielgruppen.

” Thomas Vink, Head of Programming, Zee.One

Türkisches Fernsehen für Anfänger: Der Privatsender Zee.One , der in jüngster Zeit über seinen Themenschwerpunkt Bollywood-Kino hinausgewachsen ist, sorgt für ein Novum in der hiesigen Fernsehlandschaft. Zee.One wird ab April als erster deutscher Sender eine türkische Serie importieren und in synchronisierter Fassung ausstrahlen. Die Serie, mit der Zee.One diese Innovation bestreitet, ist, ein bereits in über 20 Länder verkauftes Hit-Format.«Beziehungsstatus: kompliziert!» wurde unter anderem schon nach Spanien, Rumänien, Slowenien, Indien, Pakistan, Malaysia, Indonesien, Indien und Afghanistan verkauft und ist in seinem Heimatland ein Primetime-Quotenrenner. Zee.One zeigt die Serie ab dem 14. April. Ab dann läuft sie montags bis freitags um 21.05 Uhr.Im Mittelpunkt der Serie steht die Beziehung von Ayşegül und Can. Ayşegül (Seren Şirince) ist eine sympathische junge Frau, die in ihrem geerbten großen Haus lebt. Eines Tages erhält sie von ihren Freunden die Mitteilung, sie habe eine Urlaubsreise nach Griechenland gewonnen. Auf dem Weg zum Hotel trifft sie auf den berühmten Schauspieler Can (Berk Oktay). Als sie im Hotel eintrifft, wird ihr schnell klar, dass etwas nicht stimmt, sie kann aber ihre Freunde nicht erreichen. Genug Geld für die Heimreise hat sie allerdings auch nicht. Daher leiht sich die Protagonistin welches von Can. Zu Hause angekommen, stellt sie fest, dass ihr Haus verkauft wurde – an Can. Er bietet ihr an, im Haus zu wohnen, wenn sie als sein Dienstmädchen arbeitet. Fortan leben Ayşegül und Can wie in einer Scheinehe miteinander …So schnell kann es gehen: Zee.One plant sein Programm noch einmal um – der Sendestart von «Beziehungsstatus: kompliziert!» ist vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben.