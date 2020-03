ProSieben: Stefan Raab veranstaltet einen freien «Eurovision Song Contest»

EILMELDUNG TV-News

Stefan Raab ist zurück: Der Mann, der einst für den «ESC»-Erfolg von Lena Meyer-Landrut stand (Raab entdeckte die Sängerin bei einem Casting innerhalb seiner Show «TV total») greift mit einer neuen Show-Idee an. Wie ProSieben am Dienstagmittag mitteilte, werde Raab in diesem Jahr einenveranstalten. Nach der Absage des Eurovision Song Contests 2020 hatte Stefan Raab die Idee, den Wettbewerb in einer speziellen Ausgabe doch stattfinden zu lassen. Zu groß war bei vielen Zuschauern und Fans die Enttäuschung, dass es in diesem Jahr keinen europäischen Musikwettbewerb gibt. Raabs (ehemaliger) Heimatsender unterstützt den Entertainer (im Ruhestand) nun bei der Umsetzung dieser Idee.Raab wolle, dass Europa an einem Abend auf eine ganz besondere Art und Weise zusammenkomme. Stefan Raab: „Musik verbindet besonders in schwierigen Zeiten viele Menschen miteinander. Dies ist die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs. Das ist die Geburtsstunde des «Free European Song Contest». Die Live-Ausstrahlung bei ProSieben ist für den 16. Mai geplant. ProSieben-Chef Daniel Rosemann: „Stefan Raab liebt Musik. Stefan Raab liebt die europäische Idee. Wir freuen uns über die großartige Möglichkeit, Europa in diesen Zeiten mit einem neuen Musikwettbewerb zu leben und zu feiern. Wir freuen uns auf den «Free Eurovision Song Contest».“Wie der Wettbewerb genau aussehen soll, hält ProSieben aktuell noch unter Verschluss. Der Sender bestätigte bis dato nur, dass bei der Produktion der Show alle aktuellen gesetzlichen Auflagen und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden erfüllt werden. Möglich also, dass die internationalen Künstler nicht an einem Ort zusammen kommen, sondern virtuell miteinander verbunden sind. Produktionszentrum der Show werde Köln sein, ließ ProSieben wissen.