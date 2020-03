RTLZWEI nimmt aktuelle Corona-Reportage ins Programm

TV-News

Der Film soll zeigen, wie bekannte Stars des Senders derzeit leben. Warum die Reportage eine "einmalige Zusammenarbeit" ist.

RTLZWEI stellt sein Programm in dieser Woche um. Am Donnerstag, 2. April, läuft nach dem Neustart «Im Namen des Volkes» ein Corona-Special. Ab 21.15 Uhr heißt es. Der Film zeigt zahlreiche TV-Stars und Sendergesichter aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und berichtet, wie sich ihr Leben auf einen Schlag verändert hat. Zu sehen sind sowohl die Familie Geiss («Die Geissens»), aber auch die Familie Wollny, Friseurin Jenna Miller («Einfach Hairlich») aus Arnstadt macht sich große Sorgen um ihren Salon und ihre Mitarbeiter.Dagmar («Hartz und Herzlich») aus den Benz-Baracken in Mannheim leidet unter der Lungenkrankheit COPD und darf plötzlich die anderen, wie Freund Elvis, nicht mehr treffen. Mike Heiter kann seine Lebensgefährtin Elena Miras («Love Island») und das kleine Töchterchen nicht mehr sehen, denn die beiden waren in der Schweiz, als plötzlich die Grenzen geschlossen wurden. Daniel Schmidt («Reeperbahn privat») musste seine legendäre Hamburger Kneipe "Elbschlosskeller", die seit 70 Jahren Tag und Nacht offen hat, zum ersten Mal schließen.In der Entstehung ist die Reportage eine einmalige Zusammenarbeit. An der Produktionen waren letztlich 13 unterschiedliche Firmen beteiligt. Das Projekt entstand zudem in Zusammenarbeit mit CBC München. Das eigentlich für 21.15 Uhr geplante «Reeperbahn privat» entfällt am 2. April.