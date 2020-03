Primetime-Check

Wie lief es für eine weitere Geistershow von «Let’s Dance»? Konnten Sat.1 und ProSieben mit ihren Shows dagegenhalten?

Das Erste hat mit seiner 20-minütigen Infosendung zum Coronavirus die meisten Zuschauer erreicht: Dasverzeichnete 6,56 Millionen Zuschauer, 1,69 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. In Marktanteilen bedeutete das 17,4 respektive 15,3 Prozent. Die Komödieunterhielt anschließend 4,91 Millionen Menschen, 13,7 Prozent Marktanteil zog das insgesamt nach sich.punktete im ZDF mit 5,98 Millionen Zuschauern und 16,2 Prozent Marktanteil.hatte danach 4,84 Millionen Zuschauer, die Quote ging auf 14,1 Prozent zurück.Bei RTL haterneut für tolle Werte gesorgt, wenngleich die 20-Prozent-Marke in der Zielgruppe erstmals während der laufenden Staffel unerreicht blieb: 19,2 Prozent Marktanteil wurden gemessen, 1,91 Millionen umworbene 14- bis 49-Jährige schauten zu. Insgesamt betrug die Zuschauerzahl 4,68 Millionen. Gut schlug sich auch Sat.1, womit dem Finale 1,12 Millionen Werberelevante ansprach und somit 11,2 Prozent Marktanteil absahnte. Insgesamt wurde die Abspeck-Show von 2,06 Millionen Menschen verfolgt.geriet hingegen unter die Räder: Mehr als 6,9 Prozent Marktanteil waren damit in der Zielgruppe nicht drin, gerade einmal 0,47 Millionen Jüngere schalteten die spontane Musikshow ein. 0,61 Millionen Zuschauer waren insgesamt mit von der Partie.Unterdurchschnittlich begann RTLZWEI seinen Filmabend: Nur 4,5 Prozent Marktanteil wurden mitermittelt, bei 1,38 Millionen lag die Gesamt-Zuschauerzahl.besserte sich anschließend auf 5,9 Prozent, die Reichweite ging jedoch auf 0,87 Millionen runter. Sehr schwach performte abermalsbei VOX, bei 3,4, 3,5, 4,6 sowie 5,6 Prozent lagen die Zielgruppen-Ergebnisse. Maximal 0,96 Millionen Zuschauer waren für Wiederholungen der US-Serie zugegen.hatte es da bei Kabel Eins angesichts von 4,6 sowie 5,7 Prozent Marktanteil zwischenzeitlich besser, bis zu 1,31 Millionen Menschen sahen zu.undschlugen mit 5,1 sowie 4,6 Prozent in dieselbe Kerbe.