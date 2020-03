Ist Disney+ das neue Mekka für Streaming-Fans?

Quotenmeter.FM

Seit Dienstag ist der neue Streaming-Dienst in vielen Teilen Europas verfügbar. Die Quotenmeter-Redakteure haben reingeschaut.

Seit dem 12. November 2019 kommen die Menschen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und den Niederlanden in den Genuss der Streamingplattform Disney+ . Seit dem 24. März dieses Jahres ist das Portal rund um die Maus auch in Deutschland vertreten. Neben zahlreichen Disney-Klassikern bekommen die Abonnenten auch «Die Simpsons» sowie Inhalte von Pixar, Marvel, «Star Wars» und National Geographic geboten.Im Mittelpunkt unseres Talks über die neue Plattform stehen die zwei Serien «The Mandalorian» und «High School Musical: Das Musical: Die Serie». Woche für Woche stellt Disney seinen Abonnenten neue Folgen zur Verfügung. Die Quotenmeter-Redakteure Sidney Schering, Niklas Spitz und Fabian Riedner haben in den Dienst hineingeschnuppert. Außerdem haben sie sich die Auftaktfolgen der zwei Disney+-Aushängeschilder angesehen.Bislang bietet Disney+ eine kostenfreie Testwoche an, mit der Telekom kann der Dienst ein halbes Jahr umsonst angesehen werden. Quotenmeter stellt sich die Frage: Lohnt sich Disney+? Außerdem diese Woche in unseren Top 5: Sendungen von Disney+, die unsere Redakteure noch konsumieren wollen.