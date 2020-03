Oster-Programm: Nostalgie bei Sat.1 Gold, Kopfgeldjagd bei ProSieben Maxx

TV-News

Kurios: An Ostern ist Kult-Schnüffler «Columbo» bei zwei verschiedenen Senderfamilien im Einsatz.

«Columbo»-Facts Herstellungszeit: 1968 bis 1990, danach bis 2003 noch Specials

Besonderes Merkmal: Zwischen den Staffeln 7 und 8 vergingen über zehn Jahre (1978 - 1989)

Folgenanzahl insgesamt: 69

US-Sender: NBC (1968 - 1978), ABC (1989 - 2003)

Deutsche Premiere: RTL

Peter Falks kultige Schnüfflerrolle feiert Ostern mit zwei verschiedenen Familien: Denn nicht nur, dass an Ostern bei RTLplus zu sehen sein wird , die beliebte Krimiserie wird auch beim Konkurrenzsender Sat.1 Gold zum diesjährigen Osterprogramm gehören. An Karfreitag zeigt der Spartensender ab 14.20 Uhr vier «Columbo»-Episoden am Stück. Außerdem gibt es an Karfreitag ab 7.30 Uhr einen Marathon der Seriezu sehen. Die Michael-Landon-Serie füllt das nostalgische Sat.1-Gold-Programm bis 14.20 Uhr, also bis zum Beginn der «Columbo»-Strecke.Die Primetime an Karfreitag bestreitet dann, gefolgt von zwei Ausgaben. An Karsamstag zeigt Sat.1 Gold derweil zahlreiche Filmklassiker: Um 8.35 Uhr geht es mit Howard Hawks' Westernklassikerlos, ab 10.50 Uhr gibt es dann den James-Dean-Filmzu sehen. Im Anschluss folgt mitein weiterer Film des viel zu früh verstorbenen Schauspielers. Ab 16.20 Uhr vervollständigt Sat.1 Gold dann mitdas Dean-Paket.Ab 18.20 Uhr geht wiederum der gefeierte und oft zitierte Klassikerüber den Äther, gefolgt von, dem inflationsbereinigt weiterhin erfolgreichsten Film der Kinogeschichte. Ab 0.25 Uhr wird es bei Sat.1 Gold mitletztlich ebenso kriminell wie tragisch und romantisch. Der Ostermontag bei Sat.1 Gold gehört unterdessen den Krimiserien(7.50 Uhr bis 17.45 Uhr) und(17.45 Uhr bis 23.55 Uhr).Auch ProSieben Maxx setzt rund um Ostern auf Eventprogrammierungen. Sonntag, der 12. April, gehört. Die Gastro-Helferdoku läuft von 6.40 Uhr bis 10.50 Uhr am Folgetag. Ab dann hat ProSieben Maxx fest im Griff: Von 10.50 Uhr bis 20.15 Uhr wird die Dokusoap als Marathon gezeigt.