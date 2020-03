Sky benennt Disney Junior-Ersatz

TV-News

Ab April werden zwei Sender im Kinderprogramm aufgeschaltet - beides sind Nick-Programme.

„ Wir freuen uns sehr gemeinsam mit Sky noch mehr Kinder und Familien mit den spielerischen und kindgerechten Inhalten von Nickelodeon zu erreichen – linear und auf Abruf. Diese Partnerschaftist ein weiterer wichtiger Schritt um unsere Marke überall dort zu platzieren, wo starke Inhalte eine Heimat haben. ” Michael Keidel, Vice President Content Distribution & Sales bei ViacomCBS Networks GSA

Sky Deutschland hat Ersatz für das ab April wegfallende Kinderprogramm von Disney Junior gefunden. Schon am Wochenende bewarb der Pay-Anbieter die zwei neuen Sender erstmals im Programm, am Montag folgte aus der Sky-Pressestelle auch die offizielle Bestätigung: Am 1. April starten im Sky-Entertainment-Paket Nick Jr. und NickToons. Nick Jr. ist die Marke für Eltern und Kinder. Hier sollen spannende, lustige sowie pädagogisch wertvolle Inhalte auf starke Charaktere treffen, in die Kinder voller Freude eintauchen und spielend neues lernen können: Die - laut Sky - "perfekte Symbiose aus einem kunterbunten Spielplatz für Kinder und einer vertrauensvollen Marke für Eltern." Welche Programme bietet der Sender? Unter anderem «Blue's Clues», «PAW Patrol», «Top Wing» oder «Blaze und die Monster-Maschinen».NickToons ist die Marke für Action, Humor und Abenteuer rund um die beliebten Nickelodeon-Serienhelden. Die jungen Zuschauer feiern hier ein Wiedersehen mit ihren Lieblingen etwa aus «SpongeBob Schwammkopf», «Willkommen bei den Louds» oder «Lego City Adventures».Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels/Strategy bei Sky Deutschland: “Mit den Marken von Nickelodeon erweitern wir perfekt das starke Sky Familienportfolio. Wir freuen uns, dass Familien, zusätzlich zu Boomerang, Junior und Cartoon Network ab April das vielfältige Programm von Nick Jr. und NickToons mit Sky und Sky Ticket genießen können; jederzeit linear oder auf Abruf.“