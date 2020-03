In Zeiten von Corona: Sky erwirbt Fußballrecht

TV-News

Schon am Samstag gibt es somit wieder Livesport bei Sky.

Rechtecoup für Sky Deutschland: Der Pay-TV-Sender, der derzeit auf seinen Sportsendern wegen des grassierenden Corona-Virus keinen bis kaum Live-Sport zeigen kann, hat sich Übertragungsrechte an der A-League gesichert. Die A-League ist die höchste Liga des australischen Fußballs. Sky überträgt die Partie am Samstag ab 9.30 Uhr live auf Sky Sport 2. Im Sydney-Derby spielen WS Wanderers und der FC Sydney gegeneinander - auf dem Platz stehen unter anderem Alexander Baumjohann und Pirmin Schwegler.Abseits dessen hat Sky schon vergangenen Donnerstag ein neues Analyse-Format eingeführt. Werktags um 13 Uhr läuft jetzt, die Sendung wird um 18 Uhr im Pay-TV und ab 21 Uhr mehrmals im Free-TV bei Sky Sport News HD wiederholt.Als Moderatoren wechseln sich unter anderem Michael Leopold und Florian Schmidt-Sommerfeld ab. Es gibt Skype-Schalten zu Bundesliga-Akteuren, zudem sind Gäste im Studio vor Ort - zurückliegende Woche war das in der Regel Experte Manuel Baum (ehemals Trainer von Augsburg).Sky Bundesliga 1 zeigt derweil das Programm von Sky Sport News HD, Sky Bundesliga 2 wiederholt besondere Bundesliga-Spiele. Am kompletten Wochenende werden Bundesliga-Classics und dabei auch ganz alte Spiele gesendet. Am Samstag ab 12.55 Uhr etwa geht es nochmals um das legendäre Spiel des FC Bayern München gegen Nürnberg im Olympiastadion, in dem das bekannte "Phantomtor" fiel - jenes Tor, das von den Schiedsrichtern gegeben wurde, obwohl der Ball nachweislich am Tor vorbeiging. Die Partie musste wegen dieser Fehlentscheidung wiederholt werden.Ab 13.45 Uhr geht es um ein besonderes Münchner Derby, ab 15.35 Uhr um "Ottmar Hitzfelds Meisterstück", ab 16.05 Uhr stehen die "Torhüter der 90er" im Fokus. Zur Primetime zeigt Sky Bundesliga die Spiele zwischen Bayern und Dortmund aus der Saison 2000/2001, ab 21.25 Uhr die Matches zwischen dem Rekordmeister und Werder Bremen aus der Saison 2003/2004.