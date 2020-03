Privatsendergruppen rufen Zuschauer zum Daheimbleiben auf

Vermischtes

Sowohl die RTL-Gruppe als auch ProSiebenSat.1 starten entsprechende Kampagnen.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus muss in Deutschland reduziert werden, deshalb ist es dieser Tage wichtig, soziale Kontakte zu minimieren; kurzum: Daheim zu bleiben. Beide große Privatsendergruppen weisen darauf nun in Kampagnen hin. Jochen Schropp, Sasha, Alina Merkau, Icke Dommisch, Enie van de Meiklokjes, Matthias Killing, Paula Lambert, Christian Düren, Frank Rosin, Joko Winterscheidt, Max Giesinger, Matthias Opdenhövel, Daniel Aminati, Kathy Weber, Matthias Schweighöfer und viele weitere Stars rufen in einer ProSiebenSat.1-Kampagne zur Vernunft auf: "miteinander.füreinander" ist das Motto. Die Kampagne startet mit ersten Trailern, die am Freitag in der TV-Primetime laufen sollen.Dazu ProSiebenSat.1-CEO Max Conze: "In diesen Zeiten ist Solidarität noch wichtiger als sonst. Mit dermiteinander.füreinander-Kampagne wollen wir die Menschen füreinander sensibilisieren. Unsere Botschaft: Wenn wirklich jeder Solidarität lebt, können wir diese Krise meistern. Ich danke allen Künstlern, die diese wichtige Kampagne so besonders machen. Und ich danke dem Kreativteam für die schnelle Umsetzung."Die RTL-Gruppe bestreitet ähnliche Wege - neben dem RTL-Logo in der Bildecke ist schon seit Mitte dieser Woche der Hashtag #WirbleibenZuhause zu lesen. Auch die ProSiebenSat.1-Sender setzen nun auf diesen Hashtag.