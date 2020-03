Nicht alles fertig: «Traumschiff»-Dreh muss ruhen

TV-News

Abgesagt ist auch eine geplante Show mit Carmen Nebel.

Neue Folgen des ZDF-sollten in diesen Tagen entstehen, Reiseziele waren die Seychellen und Kapstadt. Doch das Coronavirus macht dem Mainzer Sender einen Strich durch die Rechnung. Die Produktion ist nun unterbrochen, die MS Amadea befindet sich schon auf dem Rückweg nach Deutschland, wo sie in Bremerhaven anlegen soll. Immerhin: Die Episode in Kapstadt ist komplett abgedreht, für die Seychellen-Folge allerdings fehlen noch die Schiffszenen. Diese sollen nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.Ein ZDF-Sprecher erklärte, dass das Risiko an Bord derzeit "eher gering" sei, man sich aber dennoch dazu entschieden habe, den Drehplan entsprechend anzupassen.Einen Plan anpassen muss das Zweite auch in einem anderen Fall. Wie zu erwarten war, wird die nächste Ausgabe der Schlager-Sendungnicht wie geplant über die Bühne gehen können. Sie ist sogar komplett abgesagt. Das Format war für den 25. April geplant. Nebel befindet sich mit ihrer ZDF-Show derzeit quasi auf Abschiedstour, was diesen Umstand nun umso ärgerlicher macht.