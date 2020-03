Auch kommende Woche: Mehr Zeit für «Hart aber fair»

TV-News

Auch diesmal: Zwei Stunden Sendezeit für das Format mit Moderator Frank Plasberg.

Das Erste hält die hohe Anzahl an Informationsprogrammen aufrecht: Der öffentlich-rechtliche Kanal wird auch in der nächsten Woche montags schon ab 20.15 Uhr ins Studio der Talkshowschalten. Das üblicherweise erst um 21 Uhr startende Format mit Moderator Frank Plasberg bekommt somit wieder 45 Extra-Minuten und sendet wie gewohnt bis 22.15 Uhr.Gäste im Studio sind der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, der Virologe Hendrik Streeck, die rheinland-pfälzische Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, der Heinsberger Landrat Stephan Pusch, Krankenschwester Stefanie Büll sowie ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam.Wie schon in dieser Woche geht der Diskussion ein rund halbstündiger Film voraus, der sich mit der aktuellen Lage in Deutschland befasst. Zumindest in dieser Woche ging das Konzept auf; 5,39 Millionen Menschen sahen die Sendung am Montag - fast doppelt so viele wie in "normalen Zeiten."