Im Audiocheck: Die vierte «Rick and Morty»-Staffel

Quotenmeter.FM

Seit Mitte Januar 2020 bietet der Unterhaltungssender TNT Comedy die vierte Staffel der Animationsserie an.

«Rick and Morty» ist zurück! Zwischen 10. November und 15. Dezember 2019 strahlte der amerikanische Sender Adult Swim den ersten Teil der vierten Staffel aus. Die Serie von Justin Roiland und Dan Harmon ist seit Januar auch in Deutschland zu sehen. Mit Hilfe von Sky kann die Serie auch jederzeit gestreamt werden.Wie schlagen sich die fünf neuen Episoden, in denen Rick und Morty gemeinsam einige neue Abenteuer erleben? Stehen dem Format von Warner Bros. die Anspielungen auf Netflix in „Der Heist-Meister“? Können die neuen Geschichten auch in diesem Jahr überzeugen und wie gut waren die Geschichten im Verhältnis der vorherigen Staffeln?Auch die neue deutsche Synchronstimme von Beth Smith, die nicht mehr von Elisabeth Günther, sondern von Franziska Ball gesprochen wird, ist ein Thema. Fabian Riedner und Niklas Spitz runden die aktuelle Ausgabe von Quotenmeter.FM ab, indem sie die fünf Apps vorstellen, die man während der Corona-Pandemie nicht nutzen sollte. Lese-Tipp: Niklas stellte vor einem Jahr seine besten fünf Folgen aus den ersten zwei Staffel vor