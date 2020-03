Geduld, «Star Wars»-Fans haben müssen: «The Mandalorian» erscheint auch in Deutschland episodenweise

TV-News

Wer auf Disney+ alle Folgen von «The Mandalorian» in einem Rutsch sehen möchte, muss sich hierzulande noch etwas in Geduld üben.

Schon vor Wochen ging ein kleiner Schrecken durch die internationale «Star Wars»-Fangemeinde: Eine Nachricht des britischen Disney+-Accounts auf Twitter suggerierte, dass die erste Staffel der «Star Wars»-Serie auch in Europa episodenweise veröffentlicht wird – also genauso wie schon vor Monaten in den USA. Bislang äußerte sich Disney Deutschland auch auf gezielte Anfragen nicht dazu, ob Fans und Medienportale den Tweet der britischen Kollegen korrekt deuten, und ob das genauso auf Disney+ in Deutschland zutreffen wird. Nun hat das Rätselraten ein Ende – auch wenn sich ungeduldige «Star Wars»-Fans darüber wohl nicht freuen werden.Wie Disney mitteilt, werden zum Deutschland-Start von Disney+ am 24. März die ersten beiden Folgen des Disney+ Originals «The Mandalorian» verfügbar sein. Die dritte Episode folgt dann am Freitag, den 27. März. Ab dann wird wöchentlich stets am Freitag eine neue Folge zum Abruf bereitgestellt. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, eine zweite Staffel ist schon längst in Arbeit.Auch von der finalen Staffel der Animationsseriewerden pünktlich zum Launch des VOD-Dienstes Disney+ in Deutschland zwei Episoden verfügbar sein. Ab dem 27. März folgen dann vorerst immer freitags jeweils zwei Episoden. Ab dem 17. April 2020, wenn Disney+ in Deutschland mit Disney+ in den USA aufgeschlossen hat, gibt es dann simultan zur Ausstrahlung in den USA eine neue Folge pro Woche.