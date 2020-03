«The Rosie ODonnell Show» kehrt als Spenden-Gala zurück

US-Fernsehen

Die bekannte Moderatorin Rosie O’Donnell wird mit ihrer ehemaligen Show live auf Sendung gehen.

Rosie O’Donnell wird mit ihrer ehemaligen Show auf die Fernsehschirme zurückkehren. Bereits am Sonntag, den 22. März, wird ihre Show live bei Broadway.com und YouTube gestreamt. Die «Rosie O’Donnell Show» sammelt Geld für The Actors Fund, um zahlreichen Menschen zu helfen. "Es ist entscheidend, dass wir für die Bedürftigen da sind, insbesondere für unsere Senioren und die immungeschwächten Menschen, die unsere Hilfe brauchen, sowie für diejenigen, die in finanzieller Not sind“, teilte Brian Stokes-Mitchell von The Actors Fund mit."Jeder, der mich kennt, weiß, dass der Broadway seit meiner Kindheit eines der hellsten Lichter in meinem Leben ist", sagte O'Donnell in einer Erklärung. "Er ist auch der Lebensnerv von New York City für eine Generation nach der anderen. Nach allem, was der Broadway der Welt gegeben hat, sind wir jetzt - in dieser Zeit der enormen Not - an der Reihe, etwas zurückzugeben. Es gibt keinen besseren Weg, diese Gemeinschaft zu unterstützen als über den The Actors Fund. Und mit einer solchen Besetzung wage ich es nicht, dass Sie sich nicht einschalten."Zu den Darstellern gehören Sebastian Arcelus, Skylar Astin, Beth Behrs, Erich Bergen, Nate Berkus, Stephanie J. Block, Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker. Auch Tituss Burgess, Norbert Leo Butz, Kristin Chenoweth, Gavin Creel, Darren Criss, Gloria Estefan, Jesse Tyler Ferguson, Harvey Fierstein, David Foster, Morgan Freeman und Neil Patrick Harris sind mit von der Partie.Weitere Auftritte kommen von Megan Hilty, Judith Light, Barry Manilow, Rob McClure, Audra McDonald, Katharine McPhee, Alan Menken, Idina Menzel, Brian Stokes Mitchell und Kelli O'Hara. Das Ensemble wird von Lauren Patten, Ben Platt, Billy Porter, Randy Rainbow, Andrew Rannells, Chita Rivera, Seth Rudetsky, Lea Salonga, Miranda Sings, Jordin Sparks, Ben Vereen, Adrienne Warren und James Wesley vervollständigt.