«Friends»-Special wird vertagt

US-Fernsehen

Ein Treffen der «Friends»-Darsteller wird vorerst nicht aufgezeichnet.

Die geplante «Friends»-Reunion wird nicht wie geplant aufgenommen. Die Produktion, die für HBO Max vorgesehen ist, wird laut dem Branchendienst „Variety“ frühestens im Mai aufgenommen. Zunächst sollte in der kommenden Woche mit den Dreharbeiten begonnen werden. Damit reiht sich die nicht-fiktionale Produktion in eine lange Liste von Filmen und Serien, deren Produktion aufgrund der Pandemie gestoppt wird.Weder Warner Bros., noch HBO Max wollten die Situation kommentieren. Das «Friends»-Special ist seit Monaten in Arbeit und wurde offiziell im Februar 2020 angekündigt. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer haben sich für das Wiedersehen vor der Kamera gemeldet, das im ehemaligen «Friends»-Studio, Gebäude 24, bei Warner Bros. gedreht werden sollte.Das Projekt sollte die Einführung von HBO Max ankurbeln. Ab Mai ist der Dienst von WarnerMedia verfügbar, der auch alle zehn Staffeln von «Friends» anbietet. Warner Bros. Unscripted & Alternative Television und Fulwell 73 Productions setzen das Projekt um. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry und Schwimmer sind auch die ausführenden Produzenten des Specials.