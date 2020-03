«Bosch»: Die vorletzte Staffel steht vor der Tür

TV-News

Nach Ostern geht die Amazon-Krimiserie mit Titus Welliver in die vorletzte und sechste Staffel.

Seriennachschub für alle Fans der Krimiunterhaltung: Wie Amazon Prime Video mitteilt, wird der VOD-Dienst ab dem 17. April 2020 die sechste und vorletzte Staffel vonzum Abruf bereitstellen. Die Season umfasst zehn Episoden, die sich wahlweise synchronisiert oder im englischsprachigen Original schauen lassen. Das Format, das mit Titus Welliver in der Titelrolle besetzt ist, basiert auf den Romanen von Michael Connelly und wurde schon für eine abschließende siebte Staffel bestätigt.Die wird auf den Romanen "The Concrete Blonde" ("Die Frau im Beton") und "The Burning Room" ("Scharfschuss") basieren. Staffel sechs wiederum basiert auf den Romanen "Dark Sacred Night" und "The Overlook" ("Kalter Tod"). Die Serienkombination dieser Geschichten beginnt damit, dass Bosch bei einer chaotischen Untersuchung auf Bundesebene einen kühlen Kopf bewahren muss: Ein Medizinphysiker wurde umgebracht. Los Angeles befindet sich nun in großer Gefahr, denn er hatte radioaktivee Material bei sich, das nun verschwunden ist …"Kalter Tod" ist der 18. Bosch-Roman und wurde 2007 erstmals aufgelegt. "Dark Sacred Night" wurde 2018 veröffentlicht. Reihenschöpfer Michael Connelly beschreibt dort ein Crossover mit einer anderen seiner literarischen Schöpfungen – nämlich mit Renée Ballard.