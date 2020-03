Medienberichte: Angela Merkel plant Ansprache an die Nation

TV-News

Diese soll am Mittwoch im Anschluss an die Hauptnachrichten im Ersten und im ZDF gesendet werden.

Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen: Bundeskanzlerin Angela Merkel bereitet nach Informationen derfür Mittwoch eine kurzfristig geplante Ansprache an die deutsche Bevölkerung vor. Die Botschaft der Regierungschefin soll am Mittwochnachmittag in Berlin aufgezeichnet und am Abend in voller Länge im Ersten und Zweiten ausgestrahlt werden. Die Ansprache werde im Anschluss an die jeweiligen Hauptnachrichten «Tagesschau» und «heute» laufen, heißt es.Der Grund der Ansprache ist wichtig: In Deutschland soll es, anders als in anderen Teilen Europas, weiterhin keine verordneten Ausgangssperren geben. Das heißt: Die Menschen sollen weiterhin darüber entscheiden dürfen, wohin und mit wem sie sich bewegen. Aber: Jede unnötige soziale Kontakt erhöht das Risiko sich selbst anzustecken oder einen Virus weiterzugeben. Dabei ist das Unterbrechen von möglichen Infektionsketten dieser Tage so wichtig, um die stets ansteigende Zahl der Neuinfektionen zu verlangsamen. Nur so kann das deutsche Gesundheitssystem einer völligen Überlastung entkommen. Momentan ist die Lage in den Spitalen zwar noch gut, bei einer rasch steigenden Anzahl an Erkrankten, könnte sich das jedoch ändern.Üblicherweise melden sich Bundeskanzlerin und -präsident immer zu Weihnachten und Neujahr mit großen Fernsehansprachen. Merkel-Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) wandete sich zwei Mal in einer gesonderten Ansprache an seine Nation. 1999, als der Kosovo-Krieg begann und 2003. In der zweiten Ansprache erklärte er, warum sich Deutschland nicht am Irak-Krieg beteilige.