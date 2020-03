«Grip»: RTLZWEI vertagt geplante Events

Vermischtes

Für Mai, Juni und August waren eigentlich große Events der Motorsport-Sendung angekündigt. Die wurden nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nachdem Super RTL bekannt gegeben hat, dass seine geplante Toggo-Tour nicht stattfinden wird , sagt auch ein anderer Sender aus der RTL-Senderfamilie Events ab, die in den kommenden Monaten abgehalten werden sollten: Eigentlich wollte die Motorsport-Sendungin den warmen Monaten vom Hockenheimring (3. Mai) zum Sachsenring (1. Juni) und letztlich zum Nürburgring (23. August) touren, um dort für ihre Fans eine große Sause zu veranstalten.Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden diese Pläne nun aber vorsorglich aufgegeben. RTLZWEI gibt allerdings bekannt, dass man sich um Nachholtermine bemühen möchte. Daher behalten bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit.Marco Wendlandt, Veranstalter und Verleger, lässt sich zitieren: "Gesundheit und Sicherheit stehen immer an erster Stelle. 2019 haben wir mit fast 50.000 Menschen in einer wunderbaren Gemeinschaft unsere DriveStyle-Festivals gefeiert und gelebt. Nun steht die Welt aber vor einer noch nie da gewesenen Herausforderung, der wir mit der gleichen Gemeinschaft entschlossen begegnen. Deshalb werden wir die Motorevents verschieben." Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer bei RTLZWEI , betont den Grund für die Terminabsage: "Wir alle tragen eine gesellschaftliche Verantwortung und eine Verantwortung gegenüber unseren Gästen, Partnern und beteiligten Firmen."