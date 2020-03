Netflix verschiebt sein Comedy-Festival

US-Fernsehen

Eigentlich hätte die Reihe von Comedy-Auftritten am 27. April starten sollen.

Die Streamingplattform Netflix reagiert auf die Convid-19-Pandemie und verschiebt sein einwöchiges Comedy-Festival „Netflix Is A Joke Fest“, das am 27. April 2020 starten sollte. „Auf der Grundlage der neuesten CDC-Richtlinien haben wir beschlossen, unser ‚Netflix Is A Joke Fest‘ zu verschieben (…). Die Begeisterung der Fans hat uns umgehauen, und wir werden daran arbeiten, es zu verschieben, wenn wir können“, so ein Vertreter des Unternehmens.„In der Zwischenzeit bitten wir Sie alle, sich in Acht zu nehmen, Ihre Tickets zu behalten und wir freuen uns darauf, Sie alle bald wieder zu sehen“, teilte Netflix mit und verwies die Inhaber der Karten, regelmäßig die Homepage der Veranstaltung zu besuchen. Das Festival, das Zusammen mit Live Nation produziert werden sollte, war für Ende April bis Anfang Mai vorgesehen. Das Unternehmen plante an über 20 verschiedenen Orten in Los Angeles Veranstaltungen.Beim Comedy-Festival von Netflix waren schon Auftritte von Pete Davidson, Dave Chappelle, Ali Wong, Amy Schumer, Taylor Tomlinson, Iliza Shlesinger, Deon Cole, Marlon Wayans und Ken Jeong gebucht. Mit dem Comedy-Festival sollte auch eine gemeinnützige Organisation unterstützt werden, die Komiker unterstützt, die sich in psychischen, medizinischen oder finanziellen Krisen befinden.