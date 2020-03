Corona-Updates für Kinder und Jugendliche: funk und KiKA informieren täglich

TV-News

Wissenswertes über Schulprüfungen, Mutmachtipps für Kinder: Corona-Information und Beruhigung für Jüngere.

Wo finde ich die Sendung? «#InZeitenvonCorona - Dein Update» gibt es auf den YouTube- und Facebook-Kanälen von «reporter» und 1LIVE sowie in der WDR App und auf funk.net zu sehen. Die Hosts der ersten Woche sind Ben Bode, Svenja Kellershohn und Timm Giesbers.

Die aktuelle Nachrichtenlage schafft ein gesteigertes Informationsbedürfnis – und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bemühen sich, auch einem jüngeren Publikum die neusten Angaben rund zum Thema Coronavirus aufzubereiten. So bauen der WDR und funk ihr Social-Media-Angebot aus, um unter dem Titel und dem Hashtagzu informieren. Ab sofort gibt es täglich von Montag bis Freitag gegen 12 Uhr einen Social-Media-Livestream aus dem WDR Newsroom mit einem Update zu Corona. Dazu kooperieren das funk-Format «reporter» und 1LIVE.Der Fokus liegt auf der Community, jedoch wird zugleich die tägliche Informationslage angepackt. Unter anderem sollen folgende Fragen behandelt werden: Was bewegt Jugendliche derzeit? Wie werden Freundschaften auch in Zeiten von Social Distancing gepflegt? Was bedeutet Corona für die Abschlussprüfungen? Wie kann ich mich und andere schützen?Der KiKA etabliert derweil auf all seinen Plattformen unter dem Bannertägliche Nachrichten- und Wissensmagazine für Kinder aller Altersklassen. Dieses Info-Angebot wird bewusst mit Entspannung und Unterhaltung aufgelockert. Die Wissensstrecke geht von 11.12 Uhr bis 19.25 Uhr und soll mit Mutmach- und Beschäftigungstipps den Kindern helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin, erklärt: "Bei aller Anspannung, die langsam bei Kindern, ob im Vorschulalter oder bei den Älteren, ankommt, braucht es entlastende Punkte am Tag. Wir ordnen ein über die Info- und Wissensstrecken und wir haben über «#gemeinsamzuhause» ein wunderbares Gefäß geschaffen, um allen Kinder die nötige Abwechslung und Entspannung zu bieten."