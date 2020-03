«Batwoman»: Schwerer Unfall am Set

US-Fernsehen

Bei einem Unfall am Set der CW-Serie «Batwoman» hat sich vergangenen Woche eine Produktionsassistentin schwer verletzt.

Drama am kanadischen Set der Serie «Batwoman». Amanda Smith erlitt bereits am Mittwoch, den 11. März, eine schwere Wirbelsäulenverletzung als ihr Kopf mit einer Hebebühne kollidierte. Die Produktionsassistentin ist derzeit gelähmt und kann von der Taille abwärts nichts mehr spüren. Laut einer Spendenaktion, bei der 100.000 US-Dollar eingenommen werden sollen, wurde bereits ein Teilerfolg erzielt. Es wurden 50.000 US-Dollar an Spenden erbracht.Laut Informationen der „Vancouver Sun“ konnte Smith die Hebebühne nicht hören, da der Verkehr am Ort der Dreharbeiten zu laut war. Zusätzlich als Produktionsassistentin ist Smith auch als Stand-Up-Komikerin bekannt.„Ein geschätztes Mitglied des «Batwoman»-Produktionsteams wurde kürzlich bei der Vorbereitung eines Drehortes in Vancouver verletzt“, teilte Warner Bros. mit. „Unsere Gedanken sind bei ihr für eine rasche Genesung. Wir arbeiten eng mit WorkSafeBC zusammen, um alle gewünschten Informationen zu liefern. Wir arbeiten weiterhin daran, die Gesundheit und Sicherheit aller unserer Besatzungen, Schauspieler und Mitarbeiter zu schützen.“