Quotencheck

Das neue Format lief vier Wochen lang bei VOX am Nachmittag und löste «Salonfähig – Wer macht schöner?» ab.

VOX brachte 2020 die neue Beauty-Doku-Soapins Nachmittagsprogramm. Vier Wochen lang liefen die 20 Folgen vom 17. Februar bis zum 13. März werktags ab 16.00 Uhr. Stylist Boris Entrup suchte in der Show nach neuen Talenten, die es schaffen in begrenzter Zeit besondere Make-Up-Looks gemeinsam mit einem Haarstyling zu kreieren. In Runde eins mussten die Kandidaten sich zunächst selbst schminken, bevor ihnen bei der zweiten Aufgabe ein Model zur Verfügung gestellt wurde. Neben dem Mentor Boris Entrup bewerteten auch die Co-Jurorinnen Alicja Lisiak und Susanne Krammer das handwerkliche Geschick der aufstrebenden Make-Up-Artists. Am Ende der Woche erhielt der Sieger neben 1.000 Euro auch ein vollgepacktes Beautycase.Der neuen Show gelang am 17. Februar ein recht guter Auftakt in der Zielgruppe. Bei einem Publikum von 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte der Sender einen starken Marktanteil von 8,1 Prozent. Beim Gesamtmarkt lief es mit 0,44 Millionen Zuschauern sowie einer Sehbeteiligung von 3,4 Prozent eher durchwachsen. Schon am Dienstag ging die Reichweite ein ganzes Stück zurück. Insgesamt verschlechterte man sich auf maue 2,7 Prozent Marktanteil, bei den Umworbenen waren zumindest noch akzeptable 6,0 Prozent drinnen. Der Mittwoch bedeutete mit einer Quote von starken 98,3 Prozent bei den Umworbenen ein erneutes Hoch, bevor sich der Wert am darauffolgenden Tag halbierte. Lediglich miese 4,1 Prozent brachten die 0,11 Millionen Fernsehenden da zustande. Und auch insgesamt erzielten die 0,27 Millionen Zuschauer nur mickrige 2,1 Prozent Marktanteil. Der Freitag bescherte VOX jedoch sogleich wieder einen Lichtblick. Mit ausgezeichneten 9,2 Prozent Sehbeteiligung und 0,30 Millionen Begeisterten wurden die besten Werte der Staffel gemessen. Auch für das Gesamtpublikum von 0,52 Millionen Menschen bedeuteten die annehmbaren 3,9 Prozent den Höhepunkt der Ausstrahlungsphase.Nach dem Auf und Ab in Woche eins hielten sich die Werte in der zweiten Woche um einiges konstanter – dafür jedoch auch ein ganzes Stück niedriger. Einen Negativrekord bescherte gleich am Montag der sehr schlechte Gesamtmarktanteil von 1,8 Prozent. Auch bei den 0,16 Millionen Werberelevanten war man mit einer mauen Quote von 4,3 Prozent nicht erfolgreich. Insgesamt hielt man sich den Rest der Woche bei ziemlich miesen 2,0 bis 2,6 Prozent Marktanteil auf. Bei den Jüngeren erzielte man durchwachsene Sehbeteiligungen zwischen 3,8 und 4,7 Prozent. Kurzer Lichtblick war der Donnerstag, an dem die 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen zumindest akzeptable 6,2 Prozent verbuchten. Schnell überschattet wurde dieser am Freitag, als in der Zielgruppe mit lediglich 3,8 Prozent der niedrigste Marktanteil der Staffel zusammenkam.Auch der Start in Woche drei lief nicht besser, sondern bescherte VOX am Montag Reichweiten von 0,34 beziehungsweise 0,12 Millionen in der Gruppe der Umworbenen. Niedrige Quoten von 2,7 sowie 4,6 Prozent bedeutete dies für die Make-Up-Show. Noch schlechter lief es allerdings am Mittwoch, als man mit 0,24 Millionen Menschen die wenigsten Zuschauer anlockte. Auch 0,11 Millionen Jüngere sowie eine Sehbeteiligung von 4,0 Prozent änderten nichts an dem miesen Ergebnis. Umso überraschender war der Quotensprung am Donnerstag, wo die 0,20 Millionen jüngeren Fernsehzuschauer mit guten 7,1 Prozent wieder im Senderschnitt lagen. Auch am Tag darauf landete VOX bei annehmbaren 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dieser Aufwärtstrend färbte jedoch nur bedingt auf den Gesamtmarkt ab, bei dem man weiterhin eine niedrige Quote von 2,9 sowie 3,0 Prozent erzielte.Zum Auftakt der finalen Woche interessierten sich jedoch wieder nur 0,28 beziehungsweise 0,12 Millionen Fernsehende für die Doku-Soap. Maue 2,3 sowie durchwachsene 4,9 Prozent Marktanteil resultierten daraus für den Sender. Ab Dienstag ging es dann wieder bergauf für die Sendung und das Publikum von 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte eine überdurchschnittliche Sehbeteiligung von 7,7 Prozent. Auch an den folgenden zwei Tagen hielt man sich mit 6,4 sowie 6,8 Prozent noch recht solide. Insgesamt sah es nicht so gut aus, hier bewegten sich die Quoten weiterhin zwischen mickrigen 2,6 und 3,1 Prozent.Im Mittel brachte «Let’s Glow» es auf eine Reichweite von 0,34 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren. Davon waren 0,17 Millionen Menschen in der Gruppe der Werberelevanten. Durchschnittlich kam der Sender insgesamt auf einen Marktanteil von mauen 2,6 Prozent und lag damit mehr als zwei Prozentpunkte unter den üblichen Werten von VOX. Etwas besser lief es in der Zielgruppe, so dass man hier immerhin bei einer akzeptablen Quote von 5,8 Prozent landete. In den vier Wochen zuvor war man mit der Ausstrahlung von «Salonfähig» erfolgreicher, denn hier ergatterten die Umworbenen im Schnitt 6,6 Prozent Marktanteil.