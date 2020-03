Nächste Woche in «Sturm der Liebe»: Wer hat Dirk niedergeschlagen?

Soap-Check

In Zeiten von Corona in schöner Zufluchtsort: Die fiktive Welt des Fürstenhofs oder des Berliner Kiezes der «GZSZ»-Figuren. Wir haben den Überblick, was kommende Woche in den deutschen Dailys passiert.

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Köln 50667», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Rote Rosen», Das Erste

«Sturm der Liebe», Das Erste

Unser SoapPic der Woche

ARD/Christof Arnold Dirk hat nach dem tätlichen Angriff keine Erinnerung mehr. Das will Nadja ausnutzen - und redet Dirk ein, er müsse sich vor Tim schützen...

Frage der Woche

Tut Maximilian der Serie «Alles was zählt» gut?

Cast-News

Mike ist völlig perplex, als Paula in seinem Bett Ankes BH entdeckt und ihn wütend zur Rede stellt. Leider kann er weder sich noch seiner Freundin erklären, woher dieser kommt. Als Paula aufgebracht und verletzt davonstürmt, weil sie Mike nicht glaubt, dass er treu geblieben ist, setzt dieser alles daran, sie vom Gegenteil zu überzeugen… Dean schafft es derweil am Morgen gekonnt, Lara in der Schule auflaufen zu lassen, nachdem diese ihm wieder rassistische Äußerungen an den Kopf geknallt hat. Doch schon wenig später hat sich Lara Verstärkung bei ihrem Bruder René und seiner Gang geholt, die Dean ebenfalls mit ausländerfeindlichen Sprüchen provozieren wollen. Aber auch hier bleibt Dean zu Tonis Bewunderung erstaunlich souverän. Den restlichen Tag wollen er und Toni dann eigentlich in trauter Zweisamkeit verbringen. Es kommt leider völlig anders als geplant, denn plötzlich werden Deans Schwestern von René bedroht.Nachdem Lea es nicht geschafft hat, sich vor der Fahrradtour mit Oskar, Ben und Nelli zu drücken, will sie den Tag einfach nur schnell hinter sich bringen. Als Oskar einen Wettkampf vorschlägt, muss Lea ausgerechnet mit Ben an einem Strang ziehen, wovon sie nicht gerade begeistert ist. Nachdem die beiden sich hoffnungslos verfahren haben, sind sie jedoch gezwungen, sich zusammenzuraufen. Doch dann stellt sich heraus, dass eine Rückkehr nach Köln am selben Tag unmöglich ist, weswegen sie in einem abgelegenen Dorf übernachten müssen. Nachdem Sophia am Morgen nochmals Druck von Jule bekommt, die bis zum Abend ihr Geld wiederhaben möchte, sieht sie sich gezwungen, den am Vortag kennengelernten Fetischisten ein weiteres Mal aufzusuchen. Dafür muss sie sogar Jan belügen, dem sie von einem Therapietermin erzählt. Als Sophia dann bei Fetischist Dieter zuhause ist, leidet sie sehr. Sie ahnt nicht, dass Jan parallel dazu gerade auf der Suche nach ihr ist. Um seine Liebste zu überraschen, hatte er geplant, sie von der Therapie abzuholen, nur um vor Ort zu erfahren, dass sie an diesem Tag gar nicht dort war.Eva steht noch am Abreisetag vor dem Problem, dass Noah von seiner Russlandreise gar nicht begeistert ist. Sie beschließt, zu streitbaren Methoden zu greifen. Britta erkennt, dass Roswitha unbedingt Robert verkuppeln will. Um Robert zu schützen, braucht sie Rufus'' Hilfe. Ringo muss widerwillig realisieren, dass Angelina sich als Mutter um Coco Mühe gibt. Kann er von seiner Agenda gegen Angelina ablassen? Als Noahs stressbedingte Neurodermitis wiederkehrt, holt Eva kurz vor ihrer Abreise nach Moskau das schlechte Gewissen ein. Wie wird sie sich entscheiden? Jakobs Jobverlust provoziert unterdessen Streitereien zwischen ihm und Saskia. Ein Männerabend soll ihn ablenken. Klappt’s?Großer Erfolg für die Steinkamps – sie haben gewonnen. Während die Steinkamps ihren Triumph feiern, kann Niclas nicht akzeptieren, dass er verloren hat, und wird zu einer Gefahr für Simone. Es kommt zu einem heftigen Übergriff. Dieser belastet Simone mehr, als sie zugeben will. Während Simone Richard von dem Vorfall erzählt, knöpft Maximilian sich Niclas vor. Christoph ist skeptisch, ob sich Vanessa in den Sorgerechtsstreit zwischen Marian und Lena einmischen und vermitteln sollte. Derweil hat Ina wenig Hoffnung, den ihr gestohlenen Imbisswagen wiederzufinden…Katrin gelingt es nicht, Maren zu sagen, dass sie sie vermisst. Stattdessen will sie ihr helfen, indem sie ihre Wohnung kauft. Rosa macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Als Maren davon erfährt, stellt sie Katrin zur Rede. Paul kämpft weiter um seine verletzte Hand. Kann er noch einmal als Handwerker arbeiten? Leon spukt Nina ständig im Kopf herum. Sie will sich jedoch auf Robert fokussieren, aber als der ihr Vorschläge für den Umbau des Dachgeschosses präsentiert, hat sie an allem etwas auszusetzen. In Brendas Augen verhält sich Nina auffällig.Nach Alex' schlüssiger Erklärung für das Auftauchen von Hennings Krawatte unter Heikes Sachen beschließt Henning, die Wahrheit zu verschweigen. Geschickt luchst er Bruno den ungelesenen Brief mit seinem Geständnis wieder ab. Doch die Erinnerungen holen Henning immer weiter ein, bis er schließlich in Astrids Badezimmer zusammenbricht: Er trägt die Schuld an Heikes Tod. Astrid ist geschockt ... Alex ärgert, dass weder Bruno noch Henning ihm sagen, was zwischen ihnen los ist. Er ahnt vage, dass Bruno Henning vorwirft, eine Affäre mit seiner Mutter gehabt zu haben. Merle fällt es schwer, sich nicht auf Peter Mangold einzulassen. Doch als sie erfährt, dass Gunter in Bolivien ausgeraubt wurde, ist die Sorge und die Sehnsucht nach ihm wieder da. Und dann meldet sich Gunter: Bestens gelaunt und völlig sorglos. In ihrer Wut lässt Merle sich bei einer zufälligen Begegnung mit Peter einen Kuss mit ihm ein ...[b]Wer hat Dirk niedergeschlagen?[/h]Verzweifelt muss Franzi mitansehen, wie Tim als Tatverdächtiger von der Polizei abgeführt wird. Doch er ist nicht der Einzige, der in das Visier von Kriminalhauptkommissar Meyser gerät. Denn auch Linda und André stehen unter Verdacht, Dirk niedergeschlagen zu haben. Später erwacht Dirk wieder aus seiner Bewusstlosigkeit, an die Attacke aber kann er sich nicht erinnern. Schweren Herzens hat Paul seine Tochter Luna zu Jessica gebracht. Tapfer versichert er Bela, dass es das Beste für die Kleine ist und er schon damit klarkommt. Doch Lucy und Bela ahnen, dass Paul sich stärker gibt, als er ist, und sie beschließen, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Eva schwelgt in ihrem Mutterglück mit Baby Emilio. Doch als Franzi wegen des Dramas um Tim eine Schulter zum Anlehnen braucht, ist Eva für sie da.Bei «Alles was zählt» ist seit einigen Wochen die Figur Maximilian wieder aufgetaucht. Was denkt Ihr: Bereichert er die Serie?Neuzugang bei der ARD-Dailynovela «Sturm der Liebe»: Jeannine Gaspár gehört ab 28. April in der Rolle der Vanessa Sonnbichler zum Hauptcast. Mehr zur neuen Figur lest Ihr hier