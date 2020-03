«Sturm der Liebe»: Verstärkung im Cast der Erfolgs-Telenovela

Köpfe

Jeannine Gaspár gehört ab Ende April in der Rolle der Vanessa Sonnbichler zum Hauptcast bei «Sturm der Liebe».

Der Neuzugang Jeannine Gaspár verstärkt ab Folge 3369, die voraussichtlich am 28. April 2020 zu sehen sein wird, den Hauptcast von. In der ARD-Telenovela tritt sie als Vanessa Sonnbichler, die aufgeweckte Nicht von Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) auf. Ihr Ziel ist es deutsche Meisterin im Fechten zu werden, doch durch ihre dunkle Vergangenheit, die sie schon bald einholt, droht dieser Traum zu zerplatzen.Vanessa trotz ganz nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ mutig und schlagfertig allen Hindernissen und setzt sich für ihre Ziele ein. Dafür nimmt sie auch in Kauf hin und wieder zu flunkern. Doch durch die vielen Affären ihrer Eltern ist Vanessa Beziehungen gegenüber sehr misstrauisch eingestellt. Sie bevorzugt es, ihre Freiheit zu genießen und lässt sich nur auch unverbindliche Abenteuer ein. Als sie sich allerdings Hals über Kopf in einen Mann verliebt, der mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen hat, ändert sich alles.„Mit ihrer ehrgeizigen, humorvollen und manchmal auch leichtsinnigen Art wird Vanessa noch für ordentlich Chaos im ‚Fürstenhof‘ sorgen“, erzählt die Darstellerin Jeannine Gaspár. Für die Schauspielerin ist es eine neue Erfahrung für eine tägliche Serie zu drehen: „Ich bin wahnsinnig neugierig auf das Abenteuer «Sturm der Liebe» und bin gespannt, wie sich meine Rolle entwickeln wird. Ich freue mich sehr darauf.“Jeannine Gaspár schloss ihre Schauspielausbildung an der Theaterakademie Vorpommern ab und war im Anschluss bei vielen Theaterproduktionen wie «Antigone», «Aladin und die Wunderlampe», «Die drei Musketiere», «Passagier 23» oder «Inspektor Campbells letzter Fall» tätig. Im Fernsehen sammelte sie erste Erfahrungen durch ihre Rolle in der RTL-Krankenhausserie «Nachtschwestern».